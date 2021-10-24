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Dövizde gece şakası: Dolar 9.73, Euro11.32

Son dakika... Son günlerde döviz kurlarında yaşanan artışlar tartışılırken, bu gece Dolar ve Euro'da Türk Lirası karşısında oluşan artış şoke etti. Dolar 9.73'ü görürken, Euro 11.32 oldu.

EKONOMİ 24.10.2021, 23:29 24.10.2021, 23:53 Murat Aydın
Dövizde gece şakası: Dolar 9.73, Euro11.32

Son dakika... Son günlerde döviz kurlarında yaşanan artışlar tartışılırken, bu geceDolar ve Euro'da  Türk Lirası karşısında oluşan artış şoke etti. Dolar 9.73'ü görürken, Euro 11.32 oldu.
Dolar gece gece fırladı! Yine rekor üstüne rekor kırdı. Gözler 09:00'a çevrildi. Dolar ve Euro Pazartesi gününe 2 saat kala fırladı! Dolar 9,73'e Euro ise 11,32'e yükseldi. 

Dolar ve Euro Pazartesi gününe 2 saat kala fırladı! Dolar 9,73'e Euro ise 11,32'e yükseldi. Böylece Türk Lirası ciddi bir değer kaybına daha uğramış oldu. 

Asya piyasalarının açılmasıyla Türk lirası dolara karşı yüzde 1.6 değer kaybederek 9.73’ü gördü.

Türkiye Merkez Bankası'nın (TCMB), artan enflasyona rağmen politika faizini 200 baz puan düşürmesinin ardından geçen hafta zaten rekor düşük seviyeye gerilemişti.

#dolar #Euro #döviz #artış #türk lirası
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