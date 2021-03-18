Döviz kurlarını zıplatan iç ve dış hareketler!

HDP'nin kapatılması için açılan davanın ardından fırlayan döviz kurlarının ardından Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Merkez Bankası’nın 18 Mart Perşembe günü açıklayacağı faiz kararının doları nasıl etkileyebileceğini açıkladı.

Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı dolar kuru açısından oldukça önemli. Kritik karar öncesi para piyasaları uzmanı İslam Memiş olası kararların dolar kuruna etkilerini değerlendirdi.

TCMB son faiz artış kararlarından sonra politika faizini yüzde 17'ye çıkartırken dolar kuru da düşüş trendi içerisine girdi. ABD kanadından gelen 10 yıllık tahvil faiz oranlarındaki artış dolar kurundaki düşüş hareketini sonlandırırken uzun süredir 7.50 bandının altında kalan dolar kurunu yeniden bu seviyenin üzerine çıkardı.

Bu hafta para piyasaları, özellikle de dolar kuru için oldukça kritik. 18 Mart Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu yılın 3. Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştirecek ve yeni döneme ilişkin faiz kararını açıklayacak. Kritik karar öncesi İslam Memiş Merkez Bankası’nın olası kararları üzerine dolar kurunda oluşabilecek hareketler hakkında öngörülerde bulundu.

İşte altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş’in Merkez Bankası ve dolar kuru beklentileriyle ilgili söylemleri:

Merkez Bankası bu toplantıda faiz artırırsa yurt içi piyasalarda tekrar aşağı yönlü bir trend görebiliriz. Büyük ihtimalle dolar kuru 7.35 TL seviyesine kadar sarkabilir. Ancak TCMB faizlerde bir değişiklik yapmaz direk pas geçerse bu sefer dolar kurunda tekrar yukarı yönlü ataklarda 7.70 – 7.80 seviyelerini de görebiliriz. Merkez Bankası’nın mesajları çok önemli olacaktır

İslam Memiş TCMB’nin yanı sıra bu hafta ABD Merkez Bankası Fed’in de açıklamalarının dolar kuru üzerinde çok büyük bir öneme sahip olduğunu ifade ederken “ ABD 10 yıllık tahvil faizlerine bir yükseliş isteği devam ederse dolar uluslar arası piyasalarda değer kazanmaya devam edebilir. Benim kişisel kanaatim şu Bu hafta ABD tahvil faizlerine bir gerileme yaşanabilir. Bu da yurt içi piyasalarda TCMB faiz artışı yapmazsa dolar kurunun agresif yükselişlerini sınırlayabilir.