Döviz kurları yükseliş modunda...
28 Nasın 2020... Koronavirüs salgını nedeniyle piyasalar dururken Döviz kurları güne yükselişle başladı
28 Nasın 2020... Koronavirüs salgını nedeniyle piyasalar dururken Döviz kurları güne yükselişle başladı. Dolar, saat 10.30 itibarıyla 6,99’dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 7,57den, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 8,69’dan satılıyor.
Gram altın 383, çeyrek altın ise 628 liradan satılıyor.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD’de toptan eşya stokları, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL’de 6,95-7,00 bandının izleneceğini ifade etti.
Merkez Bankası’nın eriyen döviz rezervleri, faiz politikası ve ekonomik kriz, döviz kurlarındaki artışta etkili oluyor.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016