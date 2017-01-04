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Döviz bozdurma kampanyasıyla altın ithalatı patladı

İstanbul, 4 Ocak () - Dövizdeki tınmanışa bağlı olarak başlatılan "dövizini sat, altın al" kampanyasının etkisiyle, Aralık ayında altın ithalatı, "miktar ve parasal bazda patladı." Borsa İstanbul Kıymetli Madenler...

Döviz bozdurma kampanyasıyla altın ithalatı patladı

İstanbul, 4 Ocak () - Dövizdeki tınmanışa bağlı olarak başlatılan "dövizini sat, altın al" kampanyasının etkisiyle, Aralık ayında altın ithalatı, "miktar ve parasal bazda patladı."
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verilerine göre, altın ithalatı Aralık ayında
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 688 artışla 36.7 tona fırladı ve 2016 yılının tamamındaki altın ithalatı yüzde 118 artışla 106.19 tona yükseldi ve aylık bazda 2014 yılı Kasım ayındaki 47.1 tondan sonra en yüksek ithalat miktarına ulaşılmış oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da "dolar satıp altına yatırım yapın" önerisiyle öncülük ettiği kampanya sonrası Aralık ayındaki altın ithalatının parasal değeri de, 2015 Aralık’taki 376 milyon dolardan, "yüzde 332 artışla 1 milyar 645 milyon dolara" tırmandı.  

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