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Donald Trump: Rusya’nın da G-7 zirvesinde olması gerekiyor

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Haziran () – ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’daki G-7 zirvesine gitmeden önce basına yaptığı açıklamalarda G-7 zirvesinin Rusya olmadan yapılmasının doğru olmadığını ve müzakere masasında Rusya’nın da...

Donald Trump: Rusya’nın da G-7 zirvesinde olması gerekiyor

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Haziran () – ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’daki G-7 zirvesine gitmeden önce basına yaptığı açıklamalarda G-7 zirvesinin Rusya olmadan yapılmasının doğru olmadığını ve müzakere masasında Rusya’nın da olması gerektiğini söyledi.

ABD’nin neredeyse her ülke ile dış ticaret açığı verdiğini söyleyen Trump, “Bunu düzelteceğim. Ve zor olmayacak” dedi ve şunları söyledi:

“Tüm bu ülkeler ABD’nin dış ticaretinden fayda sağladılar. Avrupa Birliği bize uzun bir süredir adaletsiz davranıyor ticaret konusunda. Neredeyse her ülke ile dış ticaret açığı veriyoruz. Bunu düzelteceğim. Ve inanın bu o kadar zor olmayacak. Anlaşmaları yaptığımızda tekrar birbirimizi seveceğiz.”

“Rusya bu toplantıda olmalıydı. Neden Rusya’sız yapıyoruz bu toplantıyı? Beğenseniz de beğenmeseniz de G-7 eskiden G-8’di. Bence Rusya’nın geri çağırılması lazım çünkü müzakere masasında Rusya da olmalı.

“Kanada bize çok adaletsiz davranıyor. Eğer sadece kongreden geçebilecekse bir anlaşma yaparım. Ben Obama değilim.

“İran artık farklı bir ülke. Artık gözleri Akdeniz’de değil.”

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