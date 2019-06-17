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Dominic Raab: Brüksel benden korkuyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Haziran () – Birleşik Krallık Brexit eski Bakanı ve ülkenin yeni başbakan adayı Dominic Raab, Avrupa Birliği yetkilierinin kendisinden korktukları için aleyhinde kampanya yürüttüklerini ileri sürdü. Muhafazakar...

Dominic Raab: Brüksel benden korkuyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Haziran () – Birleşik Krallık Brexit eski Bakanı ve ülkenin yeni başbakan adayı Dominic Raab, Avrupa Birliği yetkilierinin kendisinden korktukları için aleyhinde kampanya yürüttüklerini ileri sürdü.
Muhafazakar Parti liderliğini için televziyonda yayınlanan bir tartışmaya katılan Raab, İranlda Dışişleir Bakanı’nın Brüksel’de kendisini hatalı tanıttığını ve Brexit termin süresini üç ay uzatmak istediğini söylediğini belirtti.
İralanda sınır kapısı anlaşmasına değinen Raab, Dublin’in bu konu üzerinde Birleşik Krallık sınır birliğinde daha uzun süre kalabilmek adına haddinden fazla durduğunu belirtti.
Diğer yandan, Birleşik Krallık’ta yapılan anketlerde, ülkenin Dışişleri eski bakanı Boris Johnson’ın adı başbakanlık rolü için önde görünüyor. Anket sonuçlarına göre, vatandaşlarının yüzde 47’si Johnson’ın seçimlerden önde çıkacağını düşünüyor.
 

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