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'Domates ambarı'ndan Rusya'ya ihracat
MUĞLA'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinden, yılın ilk 10 ayında toplam 83 bin 629 ton yaş sebze ve meyve ihracatı yapıldı. İhracatta 82 bin 339 ton ile domates, ilk sırada yer aldı. Muğla'nın 'domates ambarı' olarak bilinen Fethiye...
EKONOMİ 11.11.2019, 10:09
MUĞLA'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinden, yılın ilk 10 ayında toplam 83 bin 629 ton yaş sebze ve meyve ihracatı yapıldı. İhracatta 82 bin 339 ton ile domates, ilk sırada yer aldı.
Muğla'nın 'domates ambarı' olarak bilinen Fethiye ve Seydikemer ilçelerinden yaş sebze- meyve ihracatı, bu yılın ilk 10 aylık diliminde, toplam 83 bin 629 ton olarak gerçekleştirildi. İhracatta domates, 82 bin 339 ton ile ilk sırada yer aldı. Ayrıca 250 ton limon, 325 ton nar, 293 ton biber, 185 ton kabak, 133 ton salatalık ile yaklaşık 10 bin ton portakal, fasulye ceviz gibi çeşitli ürünlerin ihracatı da yapıldı. En fazla ihracat yapılan ülke Rusya olurken, sırasıyla Belarus, Ukrayna, Romanya ile Polonya takip etti. Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit, ihracatın artması için yapılması gerekenleri, sık sık genel merkezlerine rapor olarak sunduklarını söyledi.
Muğla'nın 'domates ambarı' olarak bilinen Fethiye ve Seydikemer ilçelerinden yaş sebze- meyve ihracatı, bu yılın ilk 10 aylık diliminde, toplam 83 bin 629 ton olarak gerçekleştirildi. İhracatta domates, 82 bin 339 ton ile ilk sırada yer aldı. Ayrıca 250 ton limon, 325 ton nar, 293 ton biber, 185 ton kabak, 133 ton salatalık ile yaklaşık 10 bin ton portakal, fasulye ceviz gibi çeşitli ürünlerin ihracatı da yapıldı. En fazla ihracat yapılan ülke Rusya olurken, sırasıyla Belarus, Ukrayna, Romanya ile Polonya takip etti. Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit, ihracatın artması için yapılması gerekenleri, sık sık genel merkezlerine rapor olarak sunduklarını söyledi.
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