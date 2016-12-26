Dolar, yeni yılın son haftasına, yılın ilk günündeki 2.92 liranın yüzde 20.2 üzerinde, 3.51 lira düzeyinde başladı. Küresel piyasalarda Noel ve Yılbaşı tatilleri nedeniyle piyasalar sakinliğini koruyor. Dolar, saat 9.00 itibariyle 3.5107 liradan işlem gördü. Euro da güne, yıl başındaki 3.19 lira olan düzeyinin yüzde 15.0 üzerinde, 3.6750 liradan başladı.
Dolar yılın son haftasına 3.5107 lira ile başladı
Dolar, yeni yılın son haftasına, yılın ilk günündeki 2.92 liranın yüzde 20.2 üzerinde, 3.51 lira düzeyinde başladı.
26 Aralık 2016 Pazartesi 09:30
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