Dolar yeniden şahlandı... Euro 11.11'i buldu

Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerindeki faiz indirimiyle yükselişe geçen dolar/TL 9.60'ün üzerine tırmanarak yeni tarihi zirvesini gördü. Euro ise 11.11 liraya kadar yükseldi.

Dolar/TL dün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) politika faizini 50 baz puanlık ortalama piyasa beklentisinin üzerinde indirmesiyle hızlı bir yükseliş yaşadı.

PPK'nın politik faizini yüzde 18'den yüzde 16'ya çekmesiyle dolar ilk anda 9.27 liradan 9.48 liraya yükseldi.

Piyasa kapanışının ardından dolar 9.50 liranın üzerine tırmandı. TL, dün dolar karşısında yüzde 3.3 eridi.

Saat 2.00 civarında ise düşük hacimli piyasada 9.54 lirayı aşarak yeni tarihi zirvesini gördü.

Bu sabah itibarıyla 9.60'ye üzerine çıkarak rekor tazeledi. Bu arada Euro da 11.11 liraya kadar yükselerek rekorunu ilerletti.