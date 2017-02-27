Dolar yeniden 3.60 liranın altında

İstanbul, 27 Şubat () - ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen açıklamalar ve Merkez Bankası'nın sıkılaştırma adımlarıyla 3.55 liraya kadar çekilen dolar, ilk işlemlerde 3.60 lirayı aştıktan sonra, öğle saatlerinde 3.5932 liradaya çekildi. Yeni haftaya 3.8055 lira ile başlayan euro da saat 12.00’de 3.7984 liradan işlem gördü. Piyasaların bu hafta boyunca eyalet Fed başkanlarının konuşmalarına odaklanması bekleniyor. Fed Başkanı Janet Yellen, Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer ve Fed Guvernörü Jerome Powell'ın da konuşma yapacakları 3 Mart Cuma günü ayrıca iç piyasada enflasyon verileri de izlenecek. İş Yatırım: Gelişmekte olan piyasalar ABD Başkanı Donald Trump’ı sevdi İş Yatırım günlük bülteninde, "Gelişmekte olan piyasalar ABD Başkanı Donald Trump’ı sevdi. Korumacı tedbirlerin alınacağı korkusuyla başkanlık seçimi sonrası yaşanan panik satış dönemi geride kaldı. Vergilerin düşürüldüğü, altyapı yatırımlarının artırıldığı, büyümenin hızlandığı bir ABD hayalini seven gelişmekte olan piyasalar Başkan Trump ile balayı yaşıyor" yorumu yapıldı. Büyümenin hızlanacağı beklentisine rağmen doların değer kazanmaması ve ABD faizlerinin yükselmemesinin, gelişmekte olan ülke hisse senetlerine ilgiyi artırdığı vurgulanan bültende, "Seçimler sonrasında Kasım-Aralık döneminde 1.9 milyar dolar çıkış görülen gelişmekte olan piyasalar borsa yatırım fonlarına Şubat ortasına kadar olan bir buçuk aylık dönemde 6 milyar dolar para girdi" denildi ve şu yoruma yer verildi: "Trump’ın konuşmalarında sert çıkışlar yapabildiğini gösteriyor" "Piyasalardaki sert yükseliş dönemleri bizi genelde korkutur. Yüksek dağ ortamında hava koşulları gibi piyasa zirvelerinde de yatırımcıların risk iştahında ani değişimler görülebilir. Cuma günü küresel risk iştahındaki bozulmanın bu nedenle dikkatle izlenmesi gerekiyor. Açıklanan ekonomik verilerde önemli bir kötüleşme olmamasına rağmen Cuma günü Avrupa ve gelişmekte olan hisse senetleri dolar bazında yüzde 1 civarında değer kaybetti. Uzmanlar Cuma günü piyasalarda yaşanan satışlara gerekçe olarak Salı günü Başkan Trump’ın Kongre’de yapacağı konuşmayı gösteriyor. Geçmiş tecrübe Trump’ın konuşmalarında sert çıkışlar yapabildiğini gösteriyor. Bu hafta yapacağı konuşma genelde bütçe üzerine olsa da, gelişmekte olan ülkelere yönelik üslubun sertleşmesi piyasalarda kar satışlarına yol açabilir. Ancak eyleme dönüşmediği müddetçe Başkan Trump’ın vereceği mesajların satış etkisi sınırlı ve geçici olur."

"Balayı şiddetli geçimsizlikten boşanma ile sona erebilir"

"Kısa vadede gelişmekte olan piyasalardaki yükselişi destekleyen üç ana gerekçe sayabiliriz" diye devam eden bültende, "Son dönemdeki para girişine rağmen küresel sermayenin gelişmekte olan ülke hisse senetlerindeki pozisyonu halen sınırlı. Son bir aylık ve üç aylık fiyat momentumu teknik olarak gelişmekte olan piyasalara para girişini destekliyor. Gelişmekte olan ülkelerin değerlemeleri 12 fiyat kazanç oranı ile gelişmiş ülkelere göre görece daha ucuz. Piyasaların Trump ile balayını bozacak gelişme seçim meydanlarındaki korumacı üslubunu eylemlerle gerçek hayata taşımasından gelebilir. ABD - Meksika arasına duvar yapılması ve Meksika’ya yatırım yapan ABD şirketlerine baskı yapılması ile başlayan korumacı tutum genele yayılırsa piyasaların Trump ile balayı şiddetli geçimsizlikten boşanma ile sona erebilir" uyarısı da yapıldı.