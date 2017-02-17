Dolar yatay seyirle 3.67 lira, euro 3.91 liranın üzerinde

İstanbul, 17 Şubat () – Haftanın son gününe 3.6650 seviyesinde başlayan dolar, yatay bir seyirle 3.6707 lira seviyesinde işlem görüyor.

Hafta içinde dalgalı bir görünüm sergileyen ancak küçük adımlarla düşen dolar, en düşük 3.63’ü en yüksek de 3.70’i görmüştü. Merkez Bankası’nın sıkı duruşu, doları aşağı yönlü hareketlendirirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artıracağına ilişkin beklentiler, iç siyasi gelişmeler yukarı doğru baskılıyor.

Euro da güne 3.91 seviyesinde başladı ve yatay seyirle 3.9153 liradan işlem görüyor.