İstanbul, 27 Aralık () – Küresel piyasalarda yeni yıl ve Noel tatilleri nedeniyle birçok ülkede piyasaların kapalı olması nedeniyle dolar ve euro yılın son günlerini sakin geçiriyor. Dünü 3.5124 liradan kapatan dolar yeni güne 3.5107 liradan başladı. Dolar 9.30 itibariyle 3.5111 liradan işlem görüyordu. Dünkü hacimsiz işlemleri 3.6710 liradan kapatan euro da yeni güne 3.6677 lira ile başladı ve 9.30 itibariyle 3.6692 liradan işlem görüyordu.