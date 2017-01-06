Dolar ve euro, yeni rekorlara yakın seviyelerde

İstanbul, 6 Ocak () – Bugünü güvenlik riskleri ve ekonomideki bozulmalara bağlı olarak zayıflamayla geçiren lira, günü dolar ve euronun yeni rekor düzeylerine yakın seyriyle tamamlıyor. .

OHAL'in uzatılması ve artan terör saldırılarının etkisiyle 3.6401 liraya kadar çıkarak yeni rekorunu test eden dolar, haftanın son işlem gününe 3.62 liranın üzerinde başladı. Dolar akşam 17.00’de 3.6337 lira ile rekoruna yakın seviyelerde bulunuyor.

Euro da sabah saatlerinde 3.84 ile kırdığı rekorunu gün içinde yenilemedi. Ancak saat 17.00 de rekor seviyesine yakın olarak 3.8341 lira seviyesinde geçirdi.