Dolar ve euro hacimsiz piyasada hafif yükseldi

İstanbul, 27 Aralık () – Küresel piyasalarda yeni yıl ve Noel tatilleri nedeniyle birçok ülkede piyasaların kapalı olması nedeniyle düşük hacimli işlemlerde dolar ve euro gün sonuna doğru hafif yükseldi. Gün boyunca 3.50-3.51 lira aralığında hareket eden dolar, kapanışa doğru kademeli olarak 3.5255 liraya kadar yükseldi. Dolara benzer hareket eden euro da, 3.6677 liradan başladığı gün içinde 3.6840 liraya kadar çıktıktan sonra hafif geri çekilse de, saat 17.00 itibariyle 3.6838 liradan işlem gördü.