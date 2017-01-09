Dolar ve euro 4 liraya doğru ilerliyor

Küresel piyasalarda tırmanışını sürdüren dolar ve parite etkisiyle yükselen euro, yeni haftaya yeni rekor düzeylere tırmanarak başladı.



ABD para birimi, haftanın ilk işlemlerinde geçen hafta test ettiği 3.6401 liralık zirveyi geride bırakarak 3.6576 liraya kadar tırmanan dolar, daha sonra yeni tarihi zirve 3.6774 liraya kadar çıktı.



Dolardaki tırmanışın da etkisiyle yükselen euro da, geçen haftaki 3.83 liralık rekorunu aşarak 3.8501 liralık yeni rekor düzeye çıkan euro da tarihi rekorunu 3.8706 lira ile tazeledi.



Dolar ve parite etkisiyle eurodaki hızlı tırmanışı, geçen Cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi tetikledi. ABD verisi, tarım dışı sektörmlerde ücret artışlarında ilerlemeyi gösterdiği için, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın 2017 yılında öngörülenden de çok faiz artışına gitme olasılığını güçlendirdi.

Faiz artışının beklenenden de çok olma olasılığı, başta lira olmak üzere gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki satış baskılarını artırdı.

(DHA)