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Dolar rekor düzeye yakın, euro 4.17 lirayı aştı

Küresel gelişmelerin yanında, iç politikada anayasa görüşmelerine bağlı gerginliklerin etkisiyle tarihi rekorlar kıran dolar ve euro, yeni günde de yeni rekorları zorluyor.

Dolar rekor düzeye yakın, euro 4.17 lirayı aştı

 Küresel gelişmelerin yanında, iç politikada anayasa görüşmelerine bağlı gerginliklerin etkisiyle tarihi rekorlar kıran dolar ve euro, yeni günde de yeni rekorları zorluyor.

Dolar, dünkü 3.9422 liralık rekor düzeyin ardından yeni günün ilk işlemlerinde 3.9285 liraya kadar çıkarken, dün 4.1292 lira zirve yapan euro da, yeni günde 4.17 liranın da üzerine çıkarak 4.1760 liralık yeni zirveye tırmandı.
ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesi ve ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımlarını sürdüreceği beklentileriyle 2016 yılının son çeyreğinde yükselen dolar, yeni yılda yalnızca aralarında liranın da bulunduğu bazı gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında yükseldi, diğer para birimlerine karşı geriledi.

Doların yılbaşından bu yana;

- Türk Lirası karşısındaki yükselişi yüzde yüzde 9.u'a aşarken,
- Meksika pesosu karşısında yüzde 4.9,
- Peru soluna karşı yüzde 0.99,
- Hindistan rupisine karşı yüzde 0.43,
- İsrail şekeline karşı yüzde 0.23 ve
- Güney Afrika randına karşı da yüzde 0.02 yükseldi.
Dolar buna karşılık;
- Avustralya dolarına karşı yüzde 2.39,
- Kolombiya pesosuna karşı yüzde 1.89,
- Rusya rublesine karşı yüzde 1.85,
- Brezilya realine karşıyüzde 1.76,
- Kanada dolarına karşı yüzde 1.53,
- Endonezya rupisine karşı yüzde 1.19,
- Polonya zlotinisine karşı yüzde 1.14,
- Tayvan dolarına karşı yüzde 1.13,
- Güney Kore wonuna karşı yüzde 1.05,
- Yeni Zelanda dolarına karşı yüzde 0.94,
- Arjantin pesosuna karşı yüzde 0.19,
- Şili pesosuna karşı yüzde 0.07
geriledi.

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