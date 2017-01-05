Dolar kâr satışlarıyla 3.56 liraya geriledi

İstanbul, 5 Ocak () – Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından küresel piyasalarda kesintisiz tırmanışla 14 yılın zirvesine tırmanan dolar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkı para politikasını işaret eden tutanaklarına karşın, gelen kâr satışlarıyla geriledi. Hafta başında 3.6040 liralık yeni rekor düzeye çıkan dolar, küresel piyasalardaki gerilemesinin etkisiyle, 3.56 liraya kadar geriledi. Yeni günün açılışında bir ara 3.56’nın altını da test eden daha sonra 3.5610 - 3.5630 aralığına döndü. Parite etkisiyle gerileyen euro da ilk işlemlerde 3.75 lira düzeyinde hareket ettikten sonra 3.76 liranın üzerine çıktı.