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Dolar haftaya 4.50 liranın altında başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Haziran () - Dolar yeni haftaya 4.50 liranın, euro da 5.30 liranın altında başladı. Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerinin üzerinde 1.25 puan faiz artırımıyla politika faizini yüzde 17.75’e yükseltmesi,...

Dolar haftaya 4.50 liranın altında başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Haziran () - Dolar yeni haftaya 4.50 liranın, euro da 5.30 liranın altında başladı.
Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerinin üzerinde 1.25 puan faiz artırımıyla politika faizini yüzde 17.75’e yükseltmesi, Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'nun bankalardaki döviz varlığını liraya çevireceğini açıklaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerden sonra OHAL’in kaldırılabileceğini duyurmasının ardından dövizlerde başlayan gerileme sürüyor.
Erken saatlerde en düşük 4.4625 lirayı gören dolar 4.4865 liraya kadar yükseldikten sonra 4.48 – 4.49 lira aralığından işlem görüyor.
Euro da en düşük 5.2561 lirayı görüp, 5.2990 liraya kadar yükseldikten sonra 5.29 – 5.30 lira aralığında hareket ediyor.
İlk işlemlerde 6.0220 liraya kadar yükselen sterlin de en düşük 5.9864 lirayı gördükten sonra 6.01 – 6.02 lira aralığından işlem görüyor.

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