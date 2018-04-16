Dolar haftaya 4.10, euro 5.05 liranın üstünde başladı

Ticaret savaşı endişeleri ve ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye yönelik füze saldırısının sonrasında dolar yeni haftaya 4.05 - 4.06 lira, euro da 5.05 - 5.06 lira aralığında, euro/dolar paritesi de 1.2335 düzeyinde başladı. başladı.



Dolar geçen hafta 4.1938 lira ile, euro da 5.1941 lira ile rekor düzeye çıktı.



Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) ise geçen haftanın sonun gününü yüzde 0.57 düşüşle 109 bin 604 puandan tamamladı.

İş Yatırım’ın , “Saldırı sonrası risk iştahında bozulma yok…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

“ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’deki bazı tesisleri hedef alan askeri operasyonu sonrası küresel risk iştahında genel bir bozulma görülmüyor. Wall Street vadeli piyasaları yükselirken, altın, yen gibi emin liman olarak görülen yatırım araçlarında değer artışı sınırlı.



“Geçmiş tecrübe jeopolitik risklerin büyük ölçüde önceden fiyatlandığını gösteriyor. 7 Nisan 2017 tarihinde ABD’nin Suriye’ye yaptığı füze saldırısı sonrasında gün içi sınırlı tepki görülmüş ve piyasalar günü neredeyse aynı seviyeden kapanmıştı. Bu defa da farklı bir tepki beklemiyoruz.

“ABD vadeli piyasaları Borsa İstanbul’da hafif yukarı yönlü (yüzde 0.3 – yüzde 0.4 ) bir açılışa işaret ediyor. Ancak sabah ilk işlemlerde Türk lirasında görülen değer kaybı nedeniyle yükselişin devamlılığı konusunda şüphelerimiz var.



“ABD’nin Rusya’ya ilave yaptırımlar getirmesi ihtimali önümüzdeki günlerde risk priminin yeniden bozulmasına neden olur.”