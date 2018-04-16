Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar haftaya 4.10, euro 5.05 liranın üstünde başladı
Dolar haftaya 4.10, euro 5.05...
Beyaz Saray: Suriye'den çekilmekte kararlıyız
Beyaz Saray: Suriye'den çekilmekte kararlıyız
Ak Partili Karacan: Operasyon öncesi Türkiye bilgilendirildi
AKP'li Karacan: Operasyon öncesi Türkiye...
Akşener, Batman'da beyaz tülbentle konuştu: Biz milletle ittifak yaptık
Akşener: Biz milletle ittifak yaptık

Dolar haftaya 4.10, euro 5.05 liranın üstünde başladı

Ticaret savaşı endişeleri ve ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye yönelik füze saldırısının sonrasında dolar yeni haftaya 4.05 - 4.06 lira, euro da 5.05 - 5.06 lira aralığında, euro/dolar...

Dolar haftaya 4.10, euro 5.05 liranın üstünde başladı

Ticaret savaşı endişeleri ve ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye yönelik füze saldırısının sonrasında dolar yeni haftaya 4.05 - 4.06 lira, euro da 5.05 - 5.06 lira aralığında, euro/dolar paritesi de 1.2335 düzeyinde başladı. başladı.

Dolar geçen hafta 4.1938 lira ile, euro da 5.1941 lira ile rekor düzeye çıktı. 

Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) ise geçen haftanın sonun gününü yüzde 0.57 düşüşle 109 bin 604 puandan tamamladı.
İş Yatırım’ın , “Saldırı sonrası risk iştahında bozulma yok…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:
“ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’deki bazı tesisleri hedef alan askeri operasyonu sonrası küresel risk iştahında genel bir bozulma görülmüyor. Wall Street vadeli piyasaları yükselirken, altın, yen gibi emin liman olarak görülen yatırım araçlarında değer artışı sınırlı.

“Geçmiş tecrübe jeopolitik risklerin büyük ölçüde önceden fiyatlandığını gösteriyor. 7 Nisan 2017 tarihinde ABD’nin Suriye’ye yaptığı füze saldırısı sonrasında gün içi sınırlı tepki görülmüş ve piyasalar günü neredeyse aynı seviyeden kapanmıştı. Bu defa da farklı bir tepki beklemiyoruz.
“ABD vadeli piyasaları Borsa İstanbul’da hafif yukarı yönlü (yüzde 0.3 – yüzde 0.4 ) bir açılışa işaret ediyor. Ancak sabah ilk işlemlerde Türk lirasında görülen değer kaybı nedeniyle yükselişin devamlılığı konusunda şüphelerimiz var.

“ABD’nin Rusya’ya ilave yaptırımlar getirmesi ihtimali önümüzdeki günlerde risk priminin yeniden bozulmasına neden olur.”

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Anahtar Kelimeler:
Dolar Haftaya 4.10Euro 5.05 Liranın üstünde Başladı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314