Dolar güne yükselişle başladı
Koronavirüsün küresel piyasalarda yarattığı endişeyle dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,75'ten işlem görüyor.
Koronavirüsün küresel piyasalarda yarattığı endişeyle dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,75'ten işlem görüyor.
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 6,665 - 6,7775 aralığında işlem gören dolar/TL, önceki kapanışa göre yüzde 1,1 değer kazancıyla 6,7538'den tamamlamıştı.
Güne yükselişle başladı
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,9 üzerinde 6,7530'dan işlem görürken aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1 artışla 7,4020'den işlem görüyor.
Analistler teknik açıdan dolar/TL'de 6,60 seviyesinin destek, 6,80'in direnç konumunda izleneceğini bildirdi.
IMF açıklamaları etkiledi
Dolarda IMF'den gelen açıklamalar ile gelen gevşeme, 13 günlük hareketli fiyat ortalamasından sekti. 6.70 TL üzerine yükselmeye çalışan fiyatlarda gün içi direnç noktaları 6.7364 – 6.76 – 6.80 TL olarak sırlanıyor.
- Dolar endeksi, yüzde 0,2 düşüşle 99,3 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,3 arışla 1,0960'tan alıcı buluyor.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016