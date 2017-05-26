Dolar güne hafif yükselişle başladı

İstanbul, 26 Mayıs () - Dolar haftanın son işlem gününe hafif yükselişle başladı. Dün akşam 3.56 liradan işlem gören dolar bu sabah piyasaların açılmasının ardından 3.5777’ye yükseldi.
Euro da 3.99 liradan 4 liranın üzerine çıkarak 4.0066 liradan işlem görüyor. Piyasaların ekonomik güven endeksinin açıklanmasını beklediği ve dolarda 3.58 direnç seviyesinin izlenmesi gerektiği belirtiliyor.
İstanbul, 26 Mayıs () - Dolar haftanın son işlem gününe hafif yükselişle başladı. Dün akşam 3.56 liradan işlem gören dolar bu sabah piyasaların açılmasının ardından 3.5777’ye yükseldi.