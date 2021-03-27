Dolar gece yarısı yükselişe geçti...

Türk piyasalarındaki dolar dalgalanması tüm hızla devam ediyor. Gündüz atak yapıp 8'in üstüne çıkan dolar kuru, akşam saatlerinde kimsenin haberi yokken 8 kuruş daha artarak 8,13 TL’ye yükseldi.

Türk piyasalarındaki dolar dalgalanması tüm hızla devam ediyor. Gündüz atak yaparak 8'in üstüne çıkan dolar kuru, akşam saatlerinde herkesten habersiz 8,13 TL’ye yükseldi.

Türk piyasaları, dolar kurundaki hareketliliği dört gözle takip ediyor. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınmasının ardından Asya piyasalarında yaşanan hareketlilik ile başlayan süreç devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda düşüş trendine giren dolar, yeniden hızlı bir şekilde yükselmeye başladı.

DOLAR GECE BİR ANDA YÜKSELDİ

Son olarak gün içinde dolar 8 liranın üzerinde seyretti. 1 Amerikan dolarının Türk lirasına karşılığı 8.02 ile 8.05 arasında gidip geldi. Ancak asıl hareketlilik, herkesten habersiz şekilde akşam saatlerinde yaşandı.

Akşam saatlerinde dolar, birden yukarı fırladı. Verilere göre dolar şu anda, 8.13 TL’den işlem görüyor. Uzmanlar, doların seyrinin bu şekilde devam etmesi durumunda, Türk ekonomisinin ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuyor.