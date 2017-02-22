Dolar Fed tutanakları öncesinde 3.60 liranın altını gördü

İstanbul, 22 Şubat () – Küresel piyasalardaki gelişmeler ve Merkez Bankası'nın sıkılaştırma adımlarıyla gerileyen dolar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklanacak tutanakları öncesinde, 6 Ocak'tan bu yana ilk kez 3.60 liranın da altını gördü.

Güne 3.61-3.62 lira aralığında başlayan dolar 3.5983 liraya kadar gerilerken, euro da 3.80 liranın altına gerileyerek 3.7891 liraya kadar çekildi.

İç ve dış piyasalarda gözler, Fed'in önümüzdeki dönem politikalarına ilişkin ipucu vermesi beklenen, bu akşam TSİ 22:00'de açıklanacak tutanaklarına çevrildi.