Dolar Fed tutanakları öncesinde 3.60 liranın altına geriledi (2)

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İstanbul, 22 Şubat () – Küresel piyasalardaki gelişmeler ve Merkez Bankası'nın sıkılaştırma adımlarıyla gerileyen dolar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklanacak tutanakları öncesinde, 6 Ocak'tan bu yana ilk kez 3.60 liranın da altını gördü.

Güne 3.61-3.62 lira aralığında başlayan dolar 3.5964 liraya kadar gerilerken, euro da 3.80 liranın altına gerileyerek 3.7828 liraya kadar çekildi. Tutanakların açıklanmasına saatler kala, dolar 3.59 - 3.60 lira, euro da 3.79 - 3.80 lira aralığında heraket etmeye başladı.

İç ve dış piyasalarda gözler, Fed'in önümüzdeki dönem politikalarına ilişkin ipucu vermesi beklenen, bu akşam TSİ 22:00'de açıklanacak tutanaklarına çevrildi.

Gün içinde yatay hareket edenBorsa İstanbul Endeksi de (BIST-100) yüzde 0.49 düşüşle 88 bin 531 puandan kapandı.