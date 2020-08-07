Dolar, Euro ve Altın aldı başını gidiyor

Dolar, euro, altın rekor üstüne rekor kırarken piyasada hakim olan belirsizlik vatandaş tarafından dikkatle takip ediliyor. Dün 7,30'u aşan dolar/TL sabah saatlerinde bu seviyenin hafif altında seyrediyor. Borsa İstanbul dün yüzde 5'in üzerinde kayıp verirken gözler Merkez Bankası'nın alması beklenen yeni faiz kararında. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal ve BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben dün gece bankacılar ile acil toplantı yaptı. Uysal toplantıda bankacılara yeni fonlama adımlarını anlattı.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de piyasalar tarihi bir süreçten geçerken gelişmekte olan ülke para birimleri arasında Türk Lirası negatif ayrışıyor.

Dün, dolar, euro ve altın rekor üstüne rekor kırarken ekonomi yönetimi akşam saatlerine kadar sessizliğini korudu. İlerleyen saatlerde Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan akşam üstüne doğru açıklamalar geldi.

Merkez Bankası piyasadaki Türk Lirası miktarını kısarak TL’yi güçlü tutma mesajı verirken faiz artırımı konusunda da piyasaya ince bir mesaj verdi.

Dolar/TL 7,30’u, euro/TL 8,66’yı aştı. Altının onsu küresel endişelerin de etkisiyle 2063 doları görerek tarihi rekorunu kırarken gram altın 484 TL’yi aştı.

Borsa İstanbul cephesinde ise dün ağır kayıplar gözlendi. BIST 100 endeksi günü yüzde 5,26 düşüşle 1,034 puandan tamamladı.