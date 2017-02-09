Dolar destekli altın Ocak'ta aylık en yüksek getiriyi sağladı

İstanbul, 9 Şubat () - Dolardaki hızlı tırmanışa bağlı olarak fiyatı yükselen külçe altın, Dcak ayında yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Ocak ayında en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 6.27, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 7.85 oranlarıyla "külçe altın"da gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından euro yüzde 3.91, dolar yüzde 3.15 ve BIST 100 endeksi yüzde 1.86 reel getiri sağladı. Mevduat ve DİBS kaybettirdi

Buna karşılık mevduat faizi yüzde 3.12 ve devlet iç borçlanma senetleri de (DİBS) yüzde 3.39 yatırımcılarına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise yatırımcılarına, euro yüzde 5.46, dolar yüzde 4.68, Borsa Endeksi yüzde 3.37 reel getiri sağlarken, mevduat faizi yüzde 1.68 ve DİBS yüzde 1.96 kaybettirdi.

Üç aylıkta dolar önde

Dolar üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11.70, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16.55 oranıyla yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10.68, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6.80 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylıkta da dolar önde

Altı aylık değerlendirmeye göre dolar; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14.16, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18.97 oranlarıyla yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı.

Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10.06, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6.27 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllıkta da külçe altın birinci

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19.00, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 23.87 oranlarıyla yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı.

Diğer taraftan, mevduat faizi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3.44 oranıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olurken, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0.51 oranıyla yatırımcısına en az kazandıran yatırım aracı oldu.