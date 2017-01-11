İstanbul, 10 Ocak () – Doların tarihi rekorlarını peşpeşe kırarak 3.90 liraya ulaşması altının da tarihi zirvesini yükseltmesini sağladı. Gram altın 148 liradan, Cumhuriyet de 990 liradan satılıyor.Kapalıçarşı’da altın fiyatı dolarla bağlı olarak hergün rekor kırıyor. Dün 144 lira gram fiyatıyla satılan altın bugün gramı 148 liradan satılıyor. dün 236 liradan satılan çeyrek altın bugün 12.00 itibariyle 244-245 liradan, cumhuriyet altını da 990 liradan satılıyor.
Dolar, altını da uçurdu
İstanbul, 10 Ocak () – Doların tarihi rekorlarını peşpeşe kırarak 3.90 liraya ulaşması altının da tarihi zirvesini yükseltmesini sağladı. Gram altın 148 liradan, Cumhuriyet de 990 liradan satılıyor. Kapalıçarşı’da altın...
11 Ocak 2017 Çarşamba 12:21
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