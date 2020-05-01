Dolar 7 TL’yi aştı, Euro 8'e doğru çıkıyor
Aylardır 7 sınırında işlem gören dolar/TL bu sınırı aştı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle bugün Türkiye'de piyasalar tatilde. Dolar/TL 7,0266 seviyesini gördü.
Aylardır 7 sınırına yakın işlem gören dolar/TL bu sınırı aştı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle bugün Türkiye'de piyasalar tatilde. Dolar/TL 7,0266 seviyesini gördü.
Dolar/TL uzun süredir 7 sınırında işlem görüyordu. Dün Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal gazetecilerin sorularını yanıtlarken bankanın bir kur hedefi olmadığını söylemişti.
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ALTIN
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Bir gazetecinin Merkez Bankası’nın rezervlerinin eksiye geçtiği yönündeki yorumları hatırlatması üzerine Merkez Bankası Başkanı, “Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Risk iştahı azaldı. Gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışı oldu. Bizim de diğer merkez bankalarında olduğu gibi dalgalanmalar ve rezerv seviyelerinde dalgalanma olabiliyor. İletişimimizde sıklıkla söylediğimiz gibi toplam rezervler üzerinden rezervleri değerlendirmek gerekir. Genel rezerv seviyemiz kısa vadeli yükümlülükler açısından bir sıkıntı olacağını değerlendirmiyoruz” yanıtını vermişti.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016