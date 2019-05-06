Dolar 6 lirayı geçti

Haftaya yüzde 0.98 düşüşle 93 bin 26 puanda başladyan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 92 bin 73 puanı ve en yüksek 93 bin 33 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 1.77 düşüşle 92 bin 280 puana geriledi.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 117 bin 675 puanı ve en yüksek 119 bin 62 puanı gördükten sonra, yüzde 2.32 kayıpla 118 bin 101 puana geriledi.



Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 19.43 ve yüzde 24.06 düzeylerinde sabit kaldılar.

Gün ortası işlemlerinde:



- dolar en düşük 5.9769 lira ve en yüksek 6.0031 lirayı gördükten sonra, 5.99 - 6.0 lira aralığında,

- euro en düşük 6.6852 lira ve en yüksek 6.7242 lirayı gördükten sonra, 6.71 – 6.72 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.8499 lira ve en yüksek 7.8994 lirayı gördükten sonra 7.86 – 7.87 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “YSK kararını beklerken...” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“YSK’nın İstanbul seçimleri ile ilgili itirazlar konusunda kararını bu hafta içinde vermesi beklenirken, ABD Başkanı Trump’ın dün yolladığı tweetde, ticaret görüşmelerinin yavaş gittiğini gerekçe göstererek, Çin’e uygulanan gümrük vergilerinin Cuma günü yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkartılacağını söylemesi ve ardından WSJ gazetesinin Çin’in bu hafta yapılacak görüşmeleri erteleyeceği haberi yurtdışı piyasalarda yeni bir satış dalgası getirdi. Bu sabah Çin endeksleri yüzde 5.0’in üzerinde kayıpla iseyrederken ABD vadelileri yüzde 2.0’ye yakın ekside.

“Petrol fiyatlarında ise yüzde 2.0’nin üzerinde bir gerileme var. GOÜ para birimlerinde de başını Güney Arika Rand’ının çektiği satışlar gözleniyor. Lira dolara karşı 6.0 seviyesini test ettikten sonra 5.986 seviyesinden işlem görüyor. Lira, Güney Afrika, Çin ve Meksika’dan sonra en çok düşen dördüncü para birimi.

“BIST 100’de 92 bin, BIST Banka endeksinde 118 bin desteklerinin test edildiğini görebiliriz (Cuma kapanışa göre BIST 100’de yüzde 2.0’ye yakın bir düşüşe işaret ediyor). Seansın devamında, gözler, 14:30 ‘da görüşmelere başlayacak YSK’dan gelen haberlerde olacak.”