Dolar 4.2828 lira ile yeni tarihi rekor düzeyine tırmandı borsa 102 bin puanın altında

Enflasyonun beklenenden yüksek çıkmasının dolar üzerindeki etkileri ile dolar 4.2828 lira ile yeni tarihi rekor düzeyine tırmandı, Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 1.0'in üzerinde düşüşle 101 bin 746 puana geriledi.



Piyasaların ABD tarım dışı istihdam raporunu izleyeceği haftanın son işlem gününde dolar 4.2828 liraya kadar yükselirken, parite etkisiyle euro da 5.1253 liraya kadar tırmandı.



Enflasyondaki hızlı artışın etkisiyle, gösterge 10 yıllık tahvil faizi de 40 baz puandan fazla artarken, iki yıllık tahvil faizi yüzde 15'i aşarak yüzde 15.18'e kadar çıktı.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun TÜİK dün açıkladığı verilere göre, Nisan'da tüketici fiyatları yüzde 1.87 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 10.85'i bulurken, 12 aylık ortalamalara göre artış yüzde 11.06 düzeyine çıktı.



Yurtiçi üretici fiyatları da Nisan'da bir önceki aya göre yüzde 2.60 arttı ve dört aylık artış yüzde 8.03'ü buldu. Böylece yıllık üretici enflasyonu yüzde 16.37'yi, 12 aylık ortalamalara göre üretici fiyatları artışları da yüzde 15.36'ya ulaştı.



ABD’de ISM İmalat Dışı Endeksi’nin Nisan’da 56.8’e gerilemesi ve PMI verilerinin beklentileri aşmasının güçlü bir ekonomiye işaret etmesinin ardından dolar yükseldi.