İstanbul, 5 Nisan () – Dolar 4.0437 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandı, euro 4.9637 lira ile 4.9757 liralık rekora yakın düzeye yükseldi.
Dolar 4.0437 lira ile yeni tarihi rekor düzeyde
İstanbul, 5 Nisan () – Dolar 4.0437 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandı, euro 4.9637 lira ile 4.9757 liralık rekora yakın düzeye yükseldi.
05 Nisan 2018 Perşembe 12:05
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