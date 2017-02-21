Dolar 3.63 liranın üzerinde, gözler Fed tutanaklarında

İstanbul, 21 Şubat () – Merkez Bankası'nın sıkılaştırma adımlarıyla 3.61 liraya kadar gerileyen dolar yeni güne 3.63 lira aralığında başladı. İç ve dış piyasalarda gözler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki döneme ilişkin politikaları hakkında ipucu vermesi beklenen yarın açıklanacak tutanaklarına çevrildi.

Doların 11 Ocak’ta 3.94 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından Merkez Bankası’nın attığı sıkılaştırma adımları ve küresel piyasalarda talebin azalmasıyla dün 3.61'e kadar gerileyen dolar 3.6333 liraya kadar çıkarken, euro da 3.84 - 3.85 lira aralığında hareket etmeye başladı.