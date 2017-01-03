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Dolar 3.6033 lira ile yeni tarihi rekorda, Hazine faizi artışta

İstanbul, 3 Ocak () – Enflasyonun beklentileri aşması üzerine dolar 3.60 lirayı aşarak 3.6033 lira ile tarihi rekorunu yeniledi. Euro da enflasyon beklentisinin aşılması nedeniyle 3.74 lirayı aşarken, Hazine'nin bugünkü borçlanmalarında...

Dolar 3.6033 lira ile yeni tarihi rekorda, Hazine faizi artışta

İstanbul, 3 Ocak () – Enflasyonun beklentileri aşması üzerine dolar 3.60 lirayı aşarak 3.6033 lira ile tarihi rekorunu yeniledi.

Euro da enflasyon beklentisinin aşılması nedeniyle 3.74 lirayı aşarken, Hazine'nin bugünkü borçlanmalarında da faiz yüzde 12'ye yaklaştı.

Ekonomist ve piyasa analistlerinin yüzde 1.0 dolayında beklentilerine karşın Aralık ayı enflasyonunun yüzde 1.64'e ve yıllık enflasyonun da yüzde 8.53'e çıkması üzerine, dolar ve euro hızlı tırmandı.

Enflasyon sonrası 7 kuruş yükseldi

Güne 3.53 liradan başlayan dolar, enflasyon oranlarının açıklandığı saat 10.00’dan itibaren yükselişe geçti ve kısa sürede 7 kuruş yükselerek 3.60 lirayı gördü ve daha sonra 3.5930 - 3.60 aralığında hereket etmeye başladı. Saat 15.00 sıralarında yeniden yükselmeye başlayan dolar 3.6033 ile tarihi rekorunu yeniledi.

Euro da 3.7097 liradan başladığı gün içinde enflasyon oranlarının açıklanmasıyla 3.7429 liraya kadar yükseldi.

Hazine'nin borçlanmasında faiz arttı

Hazine Ocak ayı borçlanma programı çerçevesinde bugün gerçekleştirdiği ihalelerden 5 yıllık sabit kuponlu tahvilde bileşik faiz yüzde 11.56, gösterge 10 yıllıkta yüzde 11.67 oldu. Hazine sabit kuponlu 5 yıllık tahvilin ihracı ile 599.2 milyon lira, gösterge 10 yıllık tahvil ihracında da net 734.5 milyon lira borçlandı.

 

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