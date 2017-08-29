Dolar 3.45 liranın altına indi, altın yükseldi, Borsa'da yeni rekor

İstanbul, 29 Ağustos () - Kuzey Kore'nin bir balistik füzeyi Japonya üzerinden okyanusa fırlatmasının ardından dolar küresel piyasalarda gerilerken, altın fiyatları yükseldi, borsa rekor kırdı.

Küresel piyasalarda yılın başlarından bu yana euro ilk kez 1.20 doları aşarak 1.2032 dolara kadar çıkarken, içeride güne 3.45 liranın üzerinde başlayan dolar, parite etkisiyle 3.4425 lira düzeyine geriledi. Dolar karşısında önemli bir kazanım elde eden euro da içeride yeni günde yüzde 0.50'nin üzerinde artışla 4.15 liraya çıktıktan sonra, akşam saatlerinde 4.14 - 4.15 lira aralığına çekildi.

Küresel piyasalardaki risk algısına bağlı olarak altının onsu, yaklaşık yüzde 1.0 artışla 1.322 dolara kadar yükselince, içeride gram altın 146.5 liraya, çeyrek altın 236 liraya ve Cumhuriyet altını da 964 liraya çıktı.

Haftanın ilk gününü yüzde 0.53 yükselerek, 110 bin 339 puan ile yeni rekor düzeyden kapatan Borsa İstanbul Endeksi, yeni güne yüzde 0.10 düşeşle 110 bin 225 puandan başladı. Açılıştan sonra 110 bin puanın da altına, 109 bin 963 puana kadar gerileyen Endeks, daha sonra yeniden toparlanarak, yüzde 0.08 artışla 110 bin 423 puana çıkarak, günü yeni rekor düzeyde kapattı.

