Doğu Karadeniz'de üretilen çayın tüketildiği ülke sayısı 110'a ulaştı

Muhammet KAÇAR/RİZE, () - ÇAYKUR tarafından başlatılan yurt dışı tanıtım atağıyla Doğu Karadeniz Bölgesi'nde üretilen çayın tüketildiği ülke sayısı, 4 kıtada 110'a ulaştı. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerindeki 829 bin 505 dekarlık alanda, 212 bin 692 üretici tarafından yapılan çay tarımında, yılda 1 milyon 200 bin ile 1 milyon 300 bin ton arasında değişen miktarlarda yaş çay elde ediliyor.

Uluslararası kuruluşlarca 'kalite ödülü' verilen Çaykur'un ürünlerinin ihraç edildiği ülke sayısı, her geçen gün artıyor. Çaykur tarafından son yıllarda üretilen siyah çayın yanı sıra yeşil, soğuk, beyaz ve meyve aromalı çay çeşitleri ile yer alınan uluslararası fuarlarda tanıtım atağı başatıldı. Türk çayının dünya pazarlarında yer alması için başlatılan yurt dışı tanıtım atağıyla 110 ülkeye ulaşılrıken, bu sayının daha da artırılması hedefliyor. Geçen yıl sonu itibarıyla 106 bin ton kuru çay satışının gerçekleştirildiği Çaykur'da, 8 milyonu ihracat olmak üzere soğuk çay markası 'Didi' ile 113,5 milyon litrelik satış yapıldı. Yurt dışında da satılan soğuk çayla kuru çay satışlarının önü açıldı. Çaykur tarafından 38'i Avrupa, 35'i Afrika, 15'i Asya, 12'si Ortadoğu, 10'u da ABD kıtasındaki 110 ülkeye ulaşıldı.

Türk çayı en fazla Belçika ve Almanya’ya ihraç ediliyor. Bu ülkeleri ABD, Kanada, Avustralya, Fransa, Azerbaycan, Türkmenistan, Suudi Arabistan ve Afrika ülkeleri takip ediyor. Geçen yıl da Singapur, Somali, Bahreyn, Litvanya, Hindistan, Gambiya ve Nijerya’ya kuru çay ihracatına başlandı. Türk çayında, yılda yaklaşık 7 bin ton ihracat gerçekleştiriliyor. Gelecek yıl Avrupa pazarının yanı sıra Rusya ile Afrika ve Uzakdoğu ülke pazarlarında daha etkili olunması hedeflenirken, son olarak da Irak pazarı için temasa geçildi.

'ÇAYKUR, DÜNYANIN HER YERİNDE OLACAK'

Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, Türk çayının dünya pazarlarında yerini alabilmesi için çalışmalar sürdürdüklerini belirtti. Türk çayının, dünyanın her yerinde olacağını vrugulayan Sütlüoğlu, şöyle konuştu:

"Çok güçlü bir dünya markası haline gelmeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin çay ürettiğini dünya bilmiyordu. Bugün dünya Rize çayını biliyor. Bilinen bir marka ve ürün haline geldi. Ürünlerimiz dünya kalite kuruluşlarından ödül alıyor. Bu tür ödüller kalite imajı açısından çok önemli. Malınızın kaliteli olduğuna dair bir kanaat yoksa satamıyorsunuz. Tüketici artık bilinçli ve kalitesiz mal almıyor. Dünyada üzerine kar yağan tek çay bitkisi bizim ülkemizde. Bu nedenle diğer ülkelerde yapılan haşere mücadelesi bizde yok. Bu da çayımızı dünya pazarlarında farklı kılıyor. Mevcut pazar payımızı koruyarak yurt içinde ve dışında büyümeye devam edeceğiz."

