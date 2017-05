Doğtaş Kelebek'in 2018 hedefi 1 milyar TL ciro

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE'nin Biga İlçesi'nde fabrikası bulunan mobilya firması Doğtaş Kelebek, 2018 hedefini 1 milyar TL ciro olarak belirledi. Doğtaş Kelebek CEO'su Ersin Serbes, "2017 başından itibaren 197 kişilik işe alım gerçekleştirdik. Bayilerimizle birlikte bu rakam 280 oldu. Yıl sonuna kadar yaklaşık 1000 kişiye istihdam yaratmış olacağız" dedi.

Doğtaş Kelebek CEO'su Ersin Serbes, şirkette yaşanan olumlu gelişmeleri paylaşmak üzere Marka ve Satış Genel Müdür Yardımcısı İlhan Tunçman ve marka ekipleriyle beraber Çanakkale'de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Doğtaş Kelebek CEO'su Ersin Serbes, 2022 yılına, sektörün lideri olarak girmeyi hedeflediklerini belirtti. Geçen yıl 15 Temmuz darbe girişiminin ardından piyasada en büyük hareketlerden birinin mobilya sektöründe yaşandığını ifade eden Serbest, "Maalesef sektörün en büyüğü olduğunu hepimizin kabul ettiği Boydak Grubu'na kayyum atandı. İstikbal, Bellona ve Mondi'den oluşan 3 büyük markayı kayyum, devlet yönetiyor. Yani diyebiliriz ki bizim en büyük rakibimiz devlet şu an itibariyle. Yine bunun dışında sektörün önemli oyuncularından biri Alfemo Grup vardı. Oraya da devlet el koydu, oraya da kayyum atandı. Dolayısıyla enteresan bir yapı oluştu mobilya sektörü içerisinde, taşlar yerinden oynadı değişti her şey. İnşallah hedefimiz 2022 yılında Türkiye'nin en büyük mobilya grubu olacağımıza yürekten inanıyoruz" dedi.

2018 SONUNDA İSE 1 MİLYAR TL CİRO HEDEFİ

Doğtaş Kelebek'in 2017'de güçlü bir büyüme hikâyesi yaratacağını söyleyen Serbes, "Yılın ilk üç ayında satışlarımızı yüzde 41 oranında artırdık. Bu büyüme sektör ortalamasının çok çok üzerinde ve bunun için de '41 kere maşallah' diyoruz. Yılsonu ciro hedefimiz 600 milyon TL. 2018 sonunda ise 1 milyar TL ciroya ulaşmak istiyoruz" dedi. Doğtaş Kelebek'te sektörel deneyimi çok uzun yıllara dayanan güçlü bir ekiple tekrar yapılandıklarının altını çizen Serbes, gelişmelere ilişkin şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıl, sektörel deneyimi çok uzun yıllara dayanan güçlü bir ekiple yeniden yapılandık. 2000'li yıllarda büyümeye devam ederken, Kelebek Mobilya'yı çok yakından takip ediyor, mobilya sektörüne getirdiği yenilikler ve bakış açısını takdirle izliyorduk. Gitmek istediğimiz yolculukta kendimize örnek aldığımız markaydı. Yönetim Kurulu Başkanımız Davut Doğan'la birlikte Doğtaş'ı ilerde Kelebek Mobilya gibi değerli bir marka yapmanın hayallerini kurardık. Ne mutlu ki, 2012 yılında Kelebek Mobilya'nın bünyemize katılmasıyla Davut Bey markanın sahibi, ben de geçtiğimiz yıl yöneticisi oldum. İki değerli markamız Doğtaş ve Kelebek, Türk mobilya sektörünün en önemli oyuncuları arasında, birçok ödülle de başarısını tescil etmiş durumda. Yılların verdiği birikim ve uzmanlığımızı ustalıkla yansıttığımız tasarımlarımızı müşterilerimize uygun koşullarda sunmanın gayretindeyiz. Tasarım ve trendler konusunda öncülük etmek, müşterilerimizle bir araya geldiğimiz tüm temas noktalarımızda onlara iyi bir deneyim sunmak bizim için her zaman çok önemli. Yenilenen ürün portföyümüz, hem Doğtaş hem Kelebek Mobilya'da yenilemeye başladığımız mağaza konseptlerimiz, satış sonrasında da fark yaratan uygulamalarımızla önümüzdeki günlerde mobilya perakendeciliğinde adımızdan söz ettirmeye devam edeceğiz."

YIL SONUNA KADAR YURTİÇİ VE YURTDIŞINDA 92 YENİ MAĞAZA

2017 sonuna kadar yurtiçi ve yurtdışında 92 yeni Doğtaş, Kelebek Mobilya ve Kelebek Mutfak&Banyo mağazası açmayı planladıklarına değinen Serbes, "Perakende sektörü dinamikleri ile yürüyen bir şirketiz. CRM yapımız, bayi yapılanmamız, satış sonrası destek ekibimize kadar uzanan her iş sürecimizi bir perakendeci gözüyle ele alıyoruz. Şirkette verimliliği artıracak bir yapılanmaya gittik. Üst kadrolardan alt kadrolara bu sektörün dinamiklerine hakim hızlı aksiyonlar almaya açık bir ekip kurduk. Verimliliği artıracak kadro yapılanmamıza paralel yürüttüğümüz birçok aksiyon bulunuyor. Bayi kanalında da bu yönde adımlar atıyoruz" dedi.

Mobilya sektöründe KDV indirimi uygulamasının hayata geçirilmesiyle sektörde hareketlenme yaşandığına değinen Serbes, konuya ilişkin şöyle konuştu:

"KDV indiriminin yanı sıra bir o kadar daha indirim sunarak avantajlı alışveriş fırsatı yarattık ve bu durumu müşterilerimize fazlasıyla yansıtıyoruz. Bu uygulamanın kalıcı olması yönünde karar çıkmasını destekliyoruz. Yeni koleksiyonlarımızı da müşterilerimize en uygun fırsatlarla sunuyoruz. KDV indiriminin yarattığı olumlu gidişin etkisiyle istihdam planlarımızı yeniden düzenledik. Teknolojiye yaptığımız yatırımların yanında insan kaynağı açısından da kendimizi geleceğe hazırlıyoruz. Şirketimizin hedeflerine ulaşmasının ve gelişmesinin en önemli unsurunun insan kaynağı olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. İstanbul'daki genel merkezimizle Biga ve Düzce'de yer alan üretim tesislerimize bu yıl için kararlaştırdığımız 215 kişilik işe alım planını 300 kişiye çıkardık. Açılacak bayii mağazalarımız da ek istihdam demek. 2017 başından itibaren 197 kişilik işe alım gerçekleştirdik. Bayilerimizle birlikte bu rakam 280 oldu. Yıl sonuna kadar yaklaşık 1000 kişiye istihdam yaratmış olacağız."

Toplantıda Doğtaş Marka Müdürü Çağrı Öztürk Doğtaş markası adına yapılanlar ve hedefler hakkında bilgi paylaşırken, Kelebek Marka Müdürü Serkan Kaplan, 82 yıllık geçmişe sahip Kelebek'in gitmek istediği yolculuğu anlattı. Doğtaş Kelebek Medya Planlama Yöneticisi Birnur Özgül ise yaptığı sunumda şirketin pazarlama stratejisinde medya planlama ve satın alma konusunun ne kadar profesyonel bir şekilde ele alındığına değindi.

