Doğrudan yatırımlar ilk beş ayda yüzde 26.3 düştü

İstanbul, 18 Temmuz () – Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) ilk beş ayda yüzde 26.3 düşüşle 139.5 milyar dolara geriledi.

Türkiye Merkez Bankası verilerine göre;

“Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle ilk beş ayda yüzde 26.3 düşüşle 139.5 milyar dolara geriledi.

“Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu açığı, 2017 yıl sonunda 459.2 milyar dolarken Mayıs sonunda 401 milyar dolara geriledi”

“Portföy yatırımları Mayıs sonu itibariyle yüzde 9.4 azalarak 161 milyar dolara geriledi.

“Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku aynı dönemde yüzde 24.7 düşüşle 39.1 milyar dolara düşerken, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 20.2 düşüşle 24.7 milyar dolara geriledi.

“Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 3.8 artışla 46 milyar dolara yükseldi.

“Aynı dönemde, diğer yatırımlar yüzde 2.1 artışla 332 milyar dolara yükseldi.

“Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki döviz mevduatı, ilk beş ayda yüzde 3.4 oranında artışla 37.8 milyar dolara yükselirken, Türk lirası mevduatı yüzde 4.3 artarak 13.7 milyar dolara yükseldi.

“Mayıs sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, ilk beş ayda yüzde 0.5 düşüşle 231.6 milyar dolara, yükümlülükleri ise yüzde 8.6 düşüşle 632.5 milyar dolara geriledi.

“Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi ilk beş ayda yüzde 0.4 düşüşle 107.3 milyar dolara geriledi.

“Diğer yatırımlar kalemi yüzde 3.3 düşüşle 74 milyar dolara geriledi.

“Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların döviz ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları, ilk beş ayda yüzde 10.8 düşüşle 31.2 milyar dolara geriledi.

“Bankaların toplam kredi stoku yüzde 0.4 düşüşle 94.4 milyar dolara gerilerken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 2.7 artışla 111 milyar dolara yükseldi.”