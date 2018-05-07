Doğan Medya'nın Demirören'e satışına Rekabet Kurumu onay verdi

DOĞAN Holding bünyesinde bulunan teşebbüslerin bir kısmının tam kontrolünün Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. üzerinden dolaylı ve nihai olarak Erdoğan Demirören tarafından devralınması işlemine, Rekabet Kurumu tarafından izin...

07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:34