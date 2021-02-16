Doğan Holding, ortağı Egmont International’ın hisselerini satın aldı

Yayıncılıkta büyüme yolculuğuna tek başına devam etme kararı alan Doğan Holding, ortağı Egmont’un % 50 hisselerini satın aldı. Doğan Holding tek pay sahibi olmak üzere 16 Şubat 2021 tarihinde pay devir sözleşmesi imzaladı.

Doğan Grubu, Türkiye’de uluslararası standartlarda yayıncılık yapmak üzere 25 yıl önce İskandinav yayıncılık devi Egmont International Holding A/S ile Doğan Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık A.Ş.’yi kurdu. Kurulduğu ilk günden itibaren istikrarlı bir şekilde büyüyen ve gelişen bu ortaklık Türkiye’nin en etkili yayıncılık markalarının sahibi oldu. Doğan Egmont markasına Doğan Kitap, onlara Dex, Doğan Novus, Ceo+, Doğan Solibri ve son olarak da Doğan Akademi markaları eklendi. Eğitim yayıncılığı ve dijital yayıncılıkta sürekli atılım yaptı. Türkiye’nin en iddialı sesli kitap yayıncısı oldu. Yetişkin ve çocuk yayıncılığında yüzlerce yazarın binlerce kitabını hem ‘online’ hem de ‘offline’ satış kanallarıyla milyonlarca okurla buluşturdu ve buluşturmaya devam ediyor.

Bir süredir farklı alanlara odaklanan Egmont Publishing’in hisselerini Doğan Grubu’na satma kararında, yeni odak alanları ve uluslararası yatırım stratejileri etkili oldu. Pay devir sözleşmesini takiben Rekabet Kurulu’na yapılacak bildirimin olumlu sonuçlanması halinde, pay devir işleminin usulüne uygun olarak tamamlanması planlanıyor. Doğan Egmont bundan sonra Doğan Holding’in vizyonuyla yatırım yapmaya, yayıncılık sektöründeki güçlü ve iddialı pozisyonunu sürdürerek büyümeye devam edecek. Egmont Publishing yeni adıyla Egmont Story House ile içerik paylaşımı, ortak edisyonlar ve ürün geliştirme gibi alanlarda da iş birliği sürdürülecek. Doğan Holding’ten, Egmont’un hisselerinin satın alınmasıyla ilgili yapılan açıklamada, “Türkiye ekonomisi ve yayıncılık sektörü için hayırlı olmasını diliyoruz” denildi.