Doğan Enerji Genel Müdürü Kuyan'dan TANAP açıklaması

İSTANBUL,() - DOĞAN Enerji Genel Müdürü Burak Kuyan TANAP projesinin Türkiye için çok hayırlı olacağını söyledi. Projenin Türkiye'nin enerji merkezi olması için büyük önem taşıdığını belirten Kuyan, " Bu projenin hayata geçmesi Türkiye’nin doğalgaz arzı ve ülkemizin “enerji hub (merkez)”ı olma hedefi açısından büyük önem teşkil etmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile düzenlendiği basın toplantısında Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) projesinin bu yılın haziran ayında açılacağını söyledi. Bunun üzerine projenin önemine dair açıklama yapan Doğan Enerji Genel Müdürü Burak Kuyan, "3 yılı aşkın süredir devam eden TANAP projesinin devreye alınması ülkemiz açışından çok hayırlı olacaktır. Bu projenin bir an önce hayata geçmesi Türkiye’nin doğalgaz arzı ve ülkemizin 'enerji hub'ı olma hedefi açısından büyük önem teşkil etmektedir" diye konuştu.

"KİLİT BİR ADIM ATILDI"

TANAP ile sektöre bir nebze de olsun güven teşkil edileceğini dile getiren Kuyan, "Doğalgazda Rusya ve İran’a ek olarak dost ve kardeş ülke Azerbaycan’dan olan gaz ithalatımızın TANAP ile artış gösterecek olması bu bağlamda atılan kilit bir adım. Halihazırda komşu ülkelerde görülen sert kış koşulları gibi çeşitli nedenler, ülkemize olan gaz akışını da zaman zaman tehdit eder duruma geliyor. Doğalgazda yaşanan herhangi bir aksaklık öncelikli olarak elektrik sektörünü ve doğalgazdan elektrik üreten santralleri etkiliyor. TANAP ile sektöre bir nebze daha güven teşkil etmiş olacağız. Çünkü kardeş ülke Azerbaycan’dan da ülkemize önemli ölçüde gaz girişi söz konusu olacak. Özellikle yaz başında bu hattın açılacak olması önümüzdeki kış ayları için de önemli" ifadelerini kullandı.

"TANAP İLE TÜRKİYE ENERJİ MERKEZİ OLMA HEDEFİNE BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI"

TANAP’tan gelecek gazın, Türkiye’de kış mevsimin sert geçmesi ihtimaline karşın ek bir çözüm yaratacağını belirten Kuyan, "Elektrik sektörü paydaşları açısından da her kış yaşanan yüksek spot fiyatı endişesini törpüleyecektir. Ülkemiz bulunduğu jeopolitik konumu gereği enerji yollarının kesiştiği bir yerdedir. TANAP’ın uygulamaya geçmesi ile Türkiye bölgede önemli bir 'enerji merkezi (HUB)'olma hedefine bir adım daha yaklaşmıştır" dedi.

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