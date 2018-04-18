ümraniye escort

İstanbulda en iyi hizmet veren evden eve nakliyat şirketleri beylikdüzü evden eve nakliyat beykoz evden eve nakliyat bostanci evden eve nakliyat kurtköy evden eve nakliyat dış cephe mantolama pendik evden eve nakliyat
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yolcu uçağı acil iniş yaptı, bir yolcu öldü
Yolcu uçağında dehşet saatleri
Hakan Atilla’nın ailesi, akrabaları, arkadaşları Yargıç Berman’a mektup yazarak "merhamet" istedi
Hakan Atilla için Yargıç Berman’a...
Beyaz Saray’dan yeni gaf
Beyaz Saray’dan yeni gaf
Barbara Bush hayatını kaybetti 
Barbara Bush hayatını kaybetti 

Doğalgazda 1 milyar dolarlık tasarruf dönemi başlıyor

ISITMA ve soğutma sektöründe faaliyet gösteren DemirDöküm firmasının Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ertuna, Avrupa Birliği'ne (AB) uyum yasaları kapsamında hazırlanan Enerji İlişkili Ürünler (ErP) Yönetmeliği'nin Türkiye'de 21 Nisan'da...

Doğalgazda 1 milyar dolarlık tasarruf dönemi başlıyor
ISITMA ve soğutma sektöründe faaliyet gösteren DemirDöküm firmasının Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ertuna, Avrupa Birliği'ne (AB) uyum yasaları kapsamında hazırlanan Enerji İlişkili Ürünler (ErP) Yönetmeliği'nin Türkiye'de 21 Nisan'da yürürlüğe gireceğini söyledi.
Adana Sheraton Oteli'nde firma yöneticileriyle birlikte basın toplantısı düzenleyen Erdem Ertuna, 21 Nisan'da yürürlüğe girecek Enerji İlişkili Ürünler (ErP) Yönetmeliği'ne ilişkin bilgilendirme yaptı. Yönetmeliğin sektöre ve gündelik yaşama etkilerini değerlendiren Ertuna, 21 Nisan'dan sonra artık standart olarak nitelenen konvansiyonel kombi üretiminin yapılamayacağını ve ithal edilemeyeceğini söyledi.
Piyasadaki standart kombilerin 1 Ocak 2019'a kadar satışının yapılabileceğini anımsatan Erdem Ertuna, şunları kaydetti:
"Avrupa Birliği Enerji Verimliliği Direktifi kapsamında hazırlanan ErP Yönetmeliği çok önemli değişiklikler getiriyor. Türkiye'de yaklaşık 13,5 milyon hanede doğalgaz var. Burada toplamda 4 milyar dolarlık doğalgaz tüketiliyor. Avrupa'da 2015'te uygulanmaya başlanan ve ülkemizde ise yeni yürürlüğe girecek yönetmelik, standart kombi üretimi ve ithalatını yasaklıyor. Artık yoğuşmalı kombi üretimi zorunlu. Yoğuşmalı kombi yüzde 20-25 oranında enerji tasarrufu sağlıyor. Bu da demek oluyor ki; 4 milyar dolarlık doğalgaz tüketimimiz 3 milyar dolara düşebilir. Bu da 1 milyar dolarlık tasarruf oluyor. Yoğuşmalı kombiler enerji tasarrufu ile yaklaşık 2 yılda kendini amorti edebilir. 2017'de ısıtma soğutma sektörü yüzde 10 büyüdü. Biz ise yüzde 40 oranında büyüme elde ettik. Gelecek yıl da yüzde 20 büyüme hedefliyoruz. "

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314