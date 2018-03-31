Doğal taştan otomobil, piyano ve klarnet yaptılar

İZMİR'de, 24'üncü MARBLE Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nda, doğal taş kullanılarak fuara özel hazırlanan mermer otomobil, Mumya filminden esinlenerek hazırlanan lahit, dünyada tek olan tescilli klarnet, piyano ile kontrbas ve çeşitli hayvan figürlerinden oluşturulan tasarımlar büyük ilgi gördü.

Dünyada alanında ilk üç arasında yer alan Türkiye'nin en büyük ihtisas fuarı 24'üncü MARBLE Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'na katılan firmalar, fuara özel olarak hazırladıkları doğal taş tasarımlarıyla da dikkatleri çekti. Türkiye'de tespit edilen 650 farklı renk ve dokudaki doğal taşın en güzel örneklerinin yer aldığı MARBLE'da, Süpren, Elazığ Vişne, Akşehir Siyah, Manyas Beyaz, Bilecik Bej, Kaplan Postu, Denizli Traverten, Ege Bordo, Milas Leylak, Gemlik Diyabaz, Afyon Şekeri gibi mermer çeşitleri ile traverten ve oniks sergilendi. Bu yıl 'Doğaltaşı kaynağında deneyimleyin' sloganıyla gerçekleştirilen fuara katılan firmalar, dünyaca ünlü doğal taşları mimari kullanımın dışında birbirinden ilginç tasarımlarla da buluşturarak katılımcıların beğenisine sundu. Son model Ferrari marka otomobilin benzerini mermerden yapan firmanın tasarımı büyük dikkat çekti. Fuarda ziyaretçilerin ilgisini çeken bir başka doğal taş tasarımı da ünlü aktör Tom Cruise'nin oynadığı Mumya filminden ilham alınarak hazırlanan lahit oldu. Sinema karesinden esinlenerek 45 günde modellenen, günlük 20 saat çalışmayla iki haftada CNC makinesi ile hazırlanan lahit, fuarın ilk günü Hindistan'dan gelen bir ziyaretçi tarafından satın alındı.

DÜNYADA TEK

Dünyanın tek mermer klarneti de Fuar İzmir'de sergilendi. Sekiz aylık bir çalışma sonucunda tamamlanan, normal bir klarnet gibi ses çıkaran mermer klarnetin dış yüzeyinde altın kaplama bulunuyor. 2010 yılında tamamen el imalatıyla tamamlanan ve tescilli olan klarnetin yanında doğal taş kullanılarak hazırlanan davul, keman, darbuka ile tef de sergilendi. Ünlü heykeltıraşlar tarafından hazırlanan, traverten mermer kullanılarak yapılan piyano ile kontrbas da MARBLE'da yer aldı.

Fuarda, doğal taş yontularak oluşturulan, içinde bine yakın camın su efekti olarak kullanıldığı şelale de ışıklandırmasıyla beğeni topladı. Yine çeşitli doğal taşların kullanıldığı aslan, fil gibi hayvan figürleri ile denizkızı tasarımları stantlara renk kattı.



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