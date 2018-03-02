Doğal taş sektörü 2023 hedeflerine odaklandı

EGE Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Başkanı Mevlüt Kaya, doğal taş sektörünün 2017'de beklenilenin üzerinde bir büyüme gösterdiğini belirterek hükümetin 2023 hedefleri doğrultusunda yükselen çıtayı yakalayabilecek tek sektör olacaklarını savundu.

EMİB Başkanı Mevlüt Kaya, Ege İhracatçı Birlikleri'nde düzenlediği basın toplantısıyla sektörel gelişmeler ve fuarlar konusunda değerlendirme yaptı. EMİB Başkanı Mevlüt Kaya, Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nu gerçekleştirdikleri 6-9 Mart 2018 tarihleri arasında Çin'in Xiamen şehrinde düzenlenecek dünyanın en büyük doğal taş ve teknolojileri fuarı Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'na 140 stantla yaklaşık 7 bin 500 metrekarelik alanda katılım sağlanacağını açıkladı. Blok pazarlama imkanı sunan bu fuarın ardından sektörün 28- 31 Mart 2018 tarihleri arasında İzmir'de düzenlenecek olan İzmir Marble Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı ile hareketlilik yaşayacağını dile getiren Başkan Kaya, "Bu ülkenin refahı için ihracatçılar olarak biz üzerimize düşeni yerine getirmeye çalışıyoruz. Amacımız ihracatı artırmak. Bu açıdan sektörel fuarlar çok önemli. Xiamen dünyanın en büyük, Marble ise ikinci büyük doğal taş fuarı. Tüm sektör temsilcilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Kaya, Marble Fuarı'ndaki doluluk oranına dikkat çekerek fuara sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.

"İNADINA ÜRETİM, İNADINA İHRACAT"

İhracatçılar olarak siyasette objektif tavır takınmaya özen gösterdiklerini kaydeden Mevlüt Kaya, doğal taş sektörünün 2017'de beklediklerinin üzerinde bir büyüme gösterdiğine dikkat çekti. Geçtiğimiz yılı hükümetin katkılarıyla zararsız atlattıklarını söyleyen Kaya şöyle konuştu:

"Biz bu ülkeye para getirmek zorundayız. 2016'daki hain darbe girişiminden sonra iç dünyamızda 2017'yi kayıp yılı ilan etmiştik. Ama ihracatçılar için tanınan kredilerle sektörümüzde 23.7'lik büyüme sağlandı. Türkiye ihracatında da yüzde 11.1 gibi büyüme sağladık. 23.7 gibi bir oranda büyüyen bu sektör, özellikle Hindistan'daki fuardan geldikten sonra vergilerin kalkmasıyla 7 ayda yüzde 50'nin üzerinde büyüme gösterdi. 'İnadına üretim, inadına ihracat' sloganımızı başardık. Bu dinamizm 2018'de de devam edecek. Eğer bu büyümeleri sürekli hale getirirsek hükümetin koyduğu çıtayı yakalayabilecek tek sektör olacağız. 2023 hedefleri doğrultusunda 15 milyar dolar hedefin üzerine bile çıkabiliriz. Hedeflerimiz büyük."

REZERV AVANTAJI

İmalatçı ihracatçılara pozitif ayrımcılık kararını da desteklediğini ifade eden Kaya, bu destek ile istihdama da önemli bir katkı sağlanacağını anlattı. Sektördeki sıkıntıların aşılması adına Enerji Bakanlığı'nın torba yasa kapsamında bazı olumlu düzenlemeler yaptığını anlatan EMİB Başkanı Mevlüt Kaya, Türkiye'nin doğal taş açısından şanslı bir ülke olduğunu ve geniş bir rezerve sahip olduğunu dile getirdi. Yeni ocak çalışmalarında orman bedellerinin çok yüksek olduğunu savunan Kaya, "Doğal taş sektörünün ormana, doğaya zarar verdiği ile ilgili bir algı var. Bu dünyada yıkılması en zor olan algıdır. Bu algıyı yıkıp ilerlersek bizi kimse tutamaz. Hepimizin bildiği ve dünyanın kabul ettiği yüzde 40'lık rezervlere sahibiz. Ama bunun sadece yüzde 10'unu kullanıyoruz. Kendi taşımızı kendi kamu binalarımızda kullanmamız gerekiyor ama biz bunu yapmıyoruz. Belediyeler yerli taşı tercih etmeli" dedi.

KADINLARA POZİTİF AYRIMCILIK

Nisan 2018'de İhracatçı Birlikleri Genel Kurulları'nda düzenlenecek seçimlerle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mevlüt Kaya, aday olup olmayacağı ile ilgili net bir açıklama yapmaktan kaçındı. Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) isteğiyle yönetim kurullarında kadınlardan 2 asil, 2 yedek üye gösterileceğini belirten Kaya, Afyon'dan ve Muğla'dan bir aday adayı kadın olduğunu hatırlatarak kadınlara pozitif ayrımcılık yapıldığını anlattı. Kaya, "Kaç liste çıkacağını bilmiyorum. Aday olup olmayacağım konusunda Xiamen Fuarı'ndan sonra açıklama yapacağım" diye konuştu.



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