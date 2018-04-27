Diyarbakır'da, Uluslararası Mezopotamya Mücevher Fuarı'nda 'altın karpuz'a büyük ilgi

DİYARBAKIR'da, bu yıl 2'ncisi düzenlenen Mezopotamya Mücevher Fuarı kapılarını açtı. Irak, İran ve Azerbaycan ile çevre illerden 200'e yakın kuyumcu fuar için kente geldi. Fuarda, 2 milyon lira değerinde, 10 kilo altın kullanılarak yapılan Diyarbakır karpuzu büyük ilgi gördü.Diyarbakır Kuyumcular Odası ve Sereks Fuarcılık'ın 2'ncisini düzenlediği Mezopotamya Mücevher Fuarı açıldı. Fuar ve kongre merkezinde düzenlenen fuarda, kuyumculuk, mücevher ve saat alanında üretici, toptancı ve ihracatçı 100'den fazla firma stant açtı. Fuarın açılışına, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mehmet Kaya, Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Akkul, Sereks Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Yerdan, 81 kentten kuyumcu oda başkanları ile Irak, İran ve Azerbaycan'dan kuyumcular katıldı.Açılış töreninde konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır'ı gezmenin, görmenin büyük bir kazanım sağladığını vurgulayarak, kentin huzur ve güven içerisinde, ekonomik ve sosyal kalkınmaya da odaklandığını söyledi. "Diyarbakır'ın geleceğe doğru yürüyüşünde şüphesiz hizmetler sektörü, bu anlamda fuarlar çok önemli bir yer tutuyor" diyen Vali Güzeloğlu, şunları kaydetti:"Bugün dünya ölçeğinde birçok kenti düzenlediği fuarlar ekonomik anlamda çok önemli bir yere getirdi. Belki o noktada geç kalmış olsak da, hiçbir şey başlamamak kadar geç değildir. Bu yüzden Diyarbakır'ı hem konumuyla hem de taşıdığı dinamiklerle fuarlarla taçlanmış bir geleceğe doğru yürüyüşe konu etmemiz gerekiyor. Bu fuarların oluşumunun çoğalmasını ve ihtisas fuarlarıyla zenginleşmesini içtenlikle destekliyoruz. Bu mücevher başlığı altında düzenlenen fuarın katma değerinin de çok yüksek olduğunu biliyoruz. Bu tip katma değeri yüksek alanlarda Türkiye'nin marka, patent ve kendisine özgü özellikle telife konu hak ve mülkiyetle buluşmasının ayrıca gereğine inanıyoruz."Sereks Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Yerdan da 2015 yılında Diyarbakır'da Mezopotamya Mücevher Fuarı'nın birincisini düzenlediklerini hatırlatarak, "Bir fuarın yapılması için o kentin hazır olması gerekiyor. Biz gördük ki Diyarbakır buna hazır ve bugün çok heyecanlıyız. Fuarımızın özelliği şu: Türkiye'nin ikinci mücevher fuarı, bundan sonra inşallah bu organizasyonumuz gelenekselleşecek ve her sene nisan ayında Diyarbakır'da yut içinden ve yurt dışından konukları ağırlayacağız. İlk gün olmasına rağmen tam gaz girdik, 200'e yakın yabancı konuğumuz var. Irak, İran, Azerbaycan'dan ziyaretçilerimiz var. Biz çok mutluyuz. Fuar sayesinde Diyarbakır'ı da tanıma fırsatı bulacaklar" dedi.Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Akkul ise fuara yerli ve yabancı birçok firmanın katıldığını belirterek, fuara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Akkul, mücevher fuarının Diyarbakır'a önemli katkılar sunduğuna dikkat çekerek, kentte 5 büyük otelde yerli ve yabancı misafirleri konuk ettiklerini, otellerde yer kalmadığını belirtti.Diyarbakır TSO Başkanı Mehmet Kaya da Mezopotamya Mücevher Fuarı'nın kentte yapılmasının oldukça önemli olduğunu söyledi. Fuarla ilgili çeşitliliğinin artması gerektiğini belirten Kaya, "Bugün bu mücevher fuarının en önemli özelliği; çok ender yapılan bir fuar, bunu Diyarbakır'da yapmak ve her aya bir fuar sığdırmak bizim en önemli görevlerimizden biri olacak. Komşu il ve ülkelerle yaptığımız iş birlikleri, bu fuarın Diyarbakır'da yapılmasında en önemli etkenlerden biri oldu. Şimdi bundan sonra bu güç ve yapıyı yeniden koruyarak, daha modern, daha büyük kongrelerin yapılacağı yeni bir fuar alanına ihtiyacımız var. Artık fuar yapan kuruluş haline gelmemiz gerekiyor. Yalnızca Diyarbakır'da fuar yapmakla yetinmeyeceğiz. Kuracağımız bir fuarcılık anonim şirketiyle, Sereks, TÜYAP gibi fuarcılık şirketleriyle ortak yapılar oluşturarak artık bölge ülkelerine fuar ihraç edecek, yapacak bir konuma taşımamız gerekiyor" diye konuştu.Fuarın açılışının ardından Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve beraberindeki protokol, mücevher stantlarını gezdi. Vali Güzeloğlu daha sonra 2 milyon lira değerinde, 10 kilo altın kullanılarak yapılan 'Diyarbakır karpuzu'nun bulunduğu standı açtı. Mücevher fuarında, 1 milyon 200 bin lira değerindeki altın elbise ile milyonluk takılar da büyük ilgi gördü.FOTOĞRAFLI