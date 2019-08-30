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Disney, YES Network hissesini 3.5 milyar dolara sattı
Walt Disney Company, YES Network'teki özsermaye payını, içinde Amazon.com Inc' in de bulunduğu bir yatırımcı grubuna sattı. Sinclair Broadcast Group ve Yankees'i de içinde bulunduran grup, toplam değeri 3.47 milyar dolar olan, YES Network hisselerinin...
EKONOMİ 30.08.2019, 08:23
Walt Disney Company, YES Network'teki özsermaye payını, içinde Amazon.com Inc' in de bulunduğu bir yatırımcı grubuna sattı.
Sinclair Broadcast Group ve Yankees'i de içinde bulunduran grup, toplam değeri 3.47 milyar dolar olan, YES Network hisselerinin halihazırda sahip olmadığı yüzde 80'ini satın aldı.
ABD Adalet Bakanlığı tarafından onaylanan satış, Disney ve 21st Century Fox arasındaki satış anlaşmasının bir parçasıydı.
Sinclair Broadcast Group ve Yankees'i de içinde bulunduran grup, toplam değeri 3.47 milyar dolar olan, YES Network hisselerinin halihazırda sahip olmadığı yüzde 80'ini satın aldı.
ABD Adalet Bakanlığı tarafından onaylanan satış, Disney ve 21st Century Fox arasındaki satış anlaşmasının bir parçasıydı.
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