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Disney Fox teklifini 71,3 milyar dolara yükseltti

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Haziran () – Dünyanın önde gelen medya kuruluşu Disney, ABD merkezli 21st Century Fox şirketinin televizyon ve film varlıklarını satın almak için sunduğu teklifini 71.3 milyar dolara yükseltti. Disney’nin yeni...

Disney Fox teklifini 71,3 milyar dolara yükseltti

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Haziran () – Dünyanın önde gelen medya kuruluşu Disney, ABD merkezli 21st Century Fox şirketinin televizyon ve film varlıklarını satın almak için sunduğu teklifini 71.3 milyar dolara yükseltti.
Disney’nin yeni teklifi hisse başına 38 dolar olarak belirlenirken, Disney’nin rakibi Comcast’ın teklifi hisse başına 35 dolar olarak duyurulmuştu. Yeni Disney teklifi Fox hisse sahiplerinin ödemeyi nakit veya hisse olarak seçmesine olanak sağlarken, Fox açıklamasında Disney’nin teklifinin Comcast teklifine göre daha “üstün” olduğu belirtildi.
Fox Yöetim Kurulu Başkanı Rupert Murdoch yaptığı açıklamada şöyle konuştu:
“21st Centruy Fox ile yapılan anlaşmalardan gurur duyuyoruz ve disney ile gerçekleştirilen bu birleşmenin hisse sahiplerine daha fazla değer katacağını ve Disney’nin endüstrideki dinamiği koruyacağına inanıyoruz.
“Fox’un ve Disney’nin ikonik varlıkları, markaları ve franchiselarının birleşmesinin dünyadaki en iyi ve en yenilikçi şirketi oluşturacağını umuyoruz.”

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