Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD Rusya Başkonsolosluğunu kapatıyor
ABD Rusya Başkonsolosluğunu kapatıyor
Kars'ta 5 terörist öldürüldü
Kars'ta 5 terörist öldürüldü
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli silahla yaralandı
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli...
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 82.5 arttı
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde...

DİSK: Yurtta barış, dünyada barış

İstanbul, 31 Ağustos () - DİSK Genel Başkanı Kani Beko, "1 Eylül Dünya Barış Günü" ile ilgili açıklamasında, "Savaş adaletsizlik üretir çünkü savaş demokrasiyi yok eder" dedi ve "Yurtta barış, dünyada barış" çağrısı yaptı. Açıklamasında,...

DİSK: Yurtta barış, dünyada barış

İstanbul, 31 Ağustos () - DİSK Genel Başkanı Kani Beko, "1 Eylül Dünya Barış Günü" ile ilgili açıklamasında, "Savaş adaletsizlik üretir çünkü savaş demokrasiyi yok eder" dedi ve "Yurtta barış, dünyada barış" çağrısı yaptı.
Açıklamasında, "54 milyon insanın yaşamını kaybettiği, milyonlarca insanın açlık ve sefaletle yaşamak zorunda kaldığı" 2. Dünya Savaşı'nın 1 Eylül 1939'da Hitler'in Polonya'yı işgaliyle başladığını anımsatan Beko, altı yıl süren savaşın Hitler ordularının yenilmesiyle son bulduğunu vurguladı.
"İnsanlığa büyük acılar yaşatan savaşların bir daha yaşanmaması dileğiyle savaşın başladığı tarih olan 1 Eylül, Dünya Barış Günü olarak ilan edildi" diyen Beko, "Bugün de başta bölgemiz olmak üzere tüm dünyada silahlar konuşuyor... Hemen yanı başımızda, Suriye'den Irak'a; Libya'dan Filistin'e namluların gölgesinde bir hayat devam ederken; Avrupa'nın büyük kentlerinde düzenlenen terör saldırıları can almaya devam ediyor" dedi ve açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Silahlar konuştukça kadınlar, gençler, çocuklar ve yoksullar başta olmak üzere bütün insanlık ağır bir sarsıntı yaşıyor; işsizlik, yoksulluk, açlık, acı ve gözyaşı artıyor.
"Savaş adaletsizlik üretir. Savaşlarda birileri rant devşirir, birileri iktidarını güçlendirir. Biz işçilerin ise bombaya, silaha değil işe ve aşa ihtiyacımız vardır.
"Hepimiz bilmekteyiz ki, savaşlarda ölenler savaşları çıkaranlar değil, işçiler, emekçiler, yoksullardır.
"İnsanlığın refahı için kullanılmayıp savaşlarda harcanan kaynakları bizler üretiriz.
"Savaş adaletsizlik üretir çünkü savaşlarda biz ölürüz; siyasetçiler öldüğümüz çukurun üzerinde yeni savaş yeminleri eder.
"Savaş adaletsizlik üretir çünkü savaş demokrasiyi yok eder. En temel demokratik haklar askıya alınır. Savaşa karşı çıkanlar, muhalifler, haklarını savunanlar işten çıkarılır, hapishanelere atılır.
"Savaş adaletsizlik üretir çünkü emeğin hakları, emeğin talepleri savaşların gölgesinde kaybolur gider.
"Ülkede, bölgede ve dünyada tüm savaşları durduracak olan, durdurması gereken biziz; biz işçiler savaşın en büyük mağdurları olarak, kimseden adalet ve barış bekleyemeyiz.
"Barışı da, adaleti de, haklarımızı da kazanacak olan bizleriz.
"Yurtta barış, dünyada barış."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314