DİSK: Ülkenin yeni bir yıla katliamla girmesinin siyasi sorumluları istifa etmelidir

İstanbul, 1 Ocak () - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Yönetim Kurulu, "Ülkenin yeni bir yıla katliamla girmesinin siyasi sorumluları istifa etmelidir" çağrısında bulundu.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, İstanbul Ortaköy'de yılbaşı kutlaması sırasında gerçekleştirilen saldırıya ilişkin olarak DİSK Yönetim Kurulu adına yaptığı açıklamada, "Ülkemiz yeni yıla yeni bir katliam haberiyle girdi" dedi ve ekledi:

"İstanbul Ortaköy'de bir eğlence mekanında düzenlenen terör saldırısında en az 39 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi ise yaralandı. Öncelikle hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz." "Katliamlarla geçen koca bir yıl"

Açıklamayı, "Katliamlarla geçen koca bir yılın ardından, yeni yılın ilk gününde, göz göre göre yaşanan bu katliamla birlikte iktidarın yine bir sorumluluk üstlenmemesi artık kabul edilemez bir noktaya ulaştı" diye sürdüren Beko, istifa talebini şöyle vurguladı: "Bu cinayetin siyasi sorumlularıdır"

"Toplumu sürekli kutuplaştırıp, nefret dilini kullanarak düşmanlaştıranlar, laikliği her fırsatta ayaklar altına alıp, toplumun her kademesinde cihatçı katil yaratan; ilkokul çocuklarına cihat yeminleri ettiren öğretmenler yetiştirip, sokak ortasında kadınlara saldıranları serbest bırakanlar, 'yılbaşı kutlamak gayrımeşrudur' diye fetva verenler, OHAL süresince gazetecilerden siyasetçilere binlerce insanı tutuklayan, ancak halk için hiçbir güvenlik önlemi almayanlar, hiçbir şekilde siyasi sorumluluk almayan, 'istifa' dendiğinde dalga geçercesine gülümseyerek karşılayanlar, bu cinayetin siyasi sorumlularıdır; onlar artık istifa etmelidir." "Diktatörlüğe teslim edilmeyecek düşlerimiz var"

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, "Bizlerse; eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın ve kardeşliğin egemen olduğu bir ülkeye olan inancımızı ne 2016'da kaybettik, ne 2017'de; ne de sonrasında kaybedeceğiz. Demokrasi için verilecek emeğimiz, uğruna direnilecek memleketimiz, faşizme ve diktatörlüğe teslim edilmeyecek düşlerimiz var. Bizler, baskıya, savaşa, teröre karşı birlikte yaşama ve birlikte yaşatma mücadelesine inadına devam edeceğiz" diye ekledi.