DİSK: Türkiye kadın ve erkek gelir eşitsizliğinde son sırada

İstanbul, 8 Mart () - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, Türkiye'de kadın emeğinin "her geçen gün daha da görünmez ve değersiz hale getirildiğini" savunarak, "Kadın ve erkek gelir eşitsizliğinde Türkiye son sırada" dedi. Çerkezoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne ilişkin açıklamasında, "Bundan 159 yıl önce New York'ta bir tekstil fabrikasında yanarak hayatını kaybeden işçi kadınların anısı direnen tüm kadınların mücadelesine ışık olmaya devam ediyor. Kadın emeğinin direniş tarihi 8 Mart bu yıl yaşam hakkına, özgürlüğüne, emeğine sahip çıkan kadınların tek adam rejimine karşı mücadelesiyle karşılanıyor. Kadınların öfkesi, isyanı, heyecanı bugünlerde 'hayır'la harmanlanıyor. Kadınlar 16 Nisan'daki Anayasa referandumunda hayır diyor" dedi. "Her 4 kadından 3'ü ücretsiz çalışıyor" Açıklamasını, "Türkiye'de kadın emeği her geçen gün daha da görünmez ve değersiz hale getiriliyor" diye sürdüren Çerkezoğlu, her 4 kadından 3'ünün ücretsiz çalıştığını, kadınların, ev ve aile bakımına erkeklerden 5 kat fazla zaman harcadığı için 11 milyon kadın çalışma hayatına katılamadığını vurguladı ve ekledi: "Cinsiyet eşitsizliğinin en yüksek olduğu ikinci ülke" "Çalışma hayatına katıldıklarında ise ucuz ve güvencesiz işçi olarak görülmektedir. Erkekler kadınlardan 2.5 kat daha fazla ücret alıyor. İşsizlikten de en fazla kadınlar etkileniyor. İşsizlik oranı yüzde 20'lere ulaşmış iken kadın işsizlik oranı yüzde 28'i buldu. Dünya Ekonomik Forumu'nun (World Economic Forum, WEF) geçtiğimiz aylarda yayınladığı 'Kapsayıcı Büyüme ve Kalkınma Raporu'na göre kadınların işgücüne katılım oranı açısından Türkiye, kendi gelir kategorisindeki 26 ülke arasında son sıradadır. Kadın ve erkek gelir eşitsizliğinde ise Türkiye yine son sıradadır. Finansal varlıklar açısından ise 26 ülke arasında cinsiyet eşitsizliğinin en yüksek olduğu ikinci ülke yine Türkiye'dir. Kadınlara 'en az üç çocuk doğurma' dayatmasının yapıldığı Türkiye, 26 ülke arasında ücretli gebelik izinlerinin en düşük olduğu üçüncü ülkedir. Bu veriler göstermektedir ki Türkiye'de kadın emekçilerin ne adı ne de yeri vardır." "Eşitlik, özgürlük, ekmek ve gül istiyoruz" Türkiye'nin gündemindeki başkanlık rejimini, "toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştirecek, kadın emeğinin daha güvencesiz, esnek hale getirilmesinin önünü açacak" diye tanımlayan Çerkezoğlu, "Dünyadaki tüm örnekler göstermektedir ki başkanlık rejimleri eşitsizlikleri büyütüyor" dedi ve ekledi: "Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı verilerine göre başkanlık rejimlerinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği parlamenter rejimlere göre iki kat daha fazladır. Kadınlar 8 Mart'ta eşitsizlikleri büyütecek bir rejime 'hayır' diye haykırırken taleplerini de yükseltmektedir: Eşit işe eşit ücret ile çalışma hakkı için; sendikal haklarımız için; sağlık, eğitim ve sosyal güvenlik haklarının güvence altına alınması için; kreşler, bakımevleri ile ev işlerinin toplumsallaştırılmasına yönelik adımların atılması için; kadınların toplumsal yaşama eşit biçimde katılımı için mücadeleye devam edeceğiz. Emeğimize, bedenimize ve kimliğimize sahip çıkıyor; eşitlik, özgürlük ve barış için mücadele etmeye devam ediyoruz. Eşitlik, özgürlük, ekmek ve gül istiyoruz." Beko: Gözyaşlarımız ve karanfillerimiz emekçi kadınlara İnegöl'de dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren işçi kadınlara ilişkin, DİSK Yönetim Kurulu adına bir taziye mesajı yayınlayan Genel Başkan Kani Beko da "Gözyaşlarımız ve karanfillerimiz emekçi kadınlara" dedi ve ekledi:

"8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla Ankara'da düzenlenecek etkinliğe giderken Bursa'nın İnegöl ilçesi yakınlarında trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Türk Metal üyesi 7 kadın işçiye Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz. Leyla Çiçek, Refika Barışsever, Özlem İnan, Fatma Hacıoğlu, Güleydan Sezer, Elvan Mutlu ve Leyla Yalçın unutulmayacak, her 8 Mart'ta anıları bizlerle olacaktır. Türkiye işçi sınıfının ve tüm emekçi kadınların başı sağolsun. "