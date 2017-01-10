DİSK: Demokrasiyi savunmak haktır ve görevdir

İstanbul, 10 Ocak () - DİSK Genel Başkanı Kani Beko, anayasa değişikliğinin “Yasama, yürütme ve yargının tamamen Cumhurbaşkanı'nın denetimine geçmesi” anlamına geldiğini savunarak, bu konudaki görüşmelerin "polis tarafından kuşatılan" TBMM'de başladığını ileri sürdü ve "Demokrasiyi savunmak haktır ve görevdir" dedi.

Kani Beko, DİSK Yönetim Kurulu adına yaptığı açıklamada, TBMM’de görüşülen anayasa değişikliği teklifinin Cumhuriyet tarihinin en kritik görüşmesi olduğuna dikkat çekti.

“15 Temmuz 2016'da darbeciler tarafından bombalanan TBMM, yetkilerinin Cumhurbaşkanı'na devrini öngören Anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında 9 Ocak 2017'de yeniden kuşatıldı” diyen Beko, açıklamasında parlamenter demokrasiyi ve cumhuriyeti TBMM önünde savunmak isteyenlerin Dikmen Kapısı’nda basın açıklamasının polis tarafından engellendiğini söyledi.

Beko, açıklamasında şu görüşleri dile getirdi:

“Aralarında DİSK'lilerin de olduğu emek ve demokrasi güçlerinin TBMM'yi savunması zor kullanılarak engellenmiş, şiddetten milletvekilleri de nasibini aldı.

- Türkiye ekonomik bir krizin eşiğindeyken;

- TL hızla değer kaybederken;

- işsizlik ve enflasyon tırmanırken;

- işçiler açlık sınırının altında ücretle çalışmaya zorlanırken;

- işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri alınmadığı için sadece 2016 yılında 1970 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirmişken;

- terör ve şiddet engellenemezken;

- akademisyenlerden gazetecilere, siyasetçilerden laiklik isteyenlere kadar hapishaneler muhaliflerle dolu iken;

ülkemizin ihtiyacı TBMM'nin fiilen yok edilmesi değil aksine güçlendirilmesi ve ülkenin sorunlarına çözüm aramasıdır.

- 12 Eylül darbecilerinin getirdiği 'güçlü Cumhurbaşkanlığı' yetkilerini bile yetersiz bularak ülkeyi tek adam rejimine taşımak isteyenlere;

- parlamenter demokrasiyi fiilen ortadan kaldırma girişimine;

- hukuksuz bir 'fiili durumu' yasal hale getirme çabalarına karşı bizler demokrasiyi ve hukuku savunmaya devam edeceğiz.”

Beko, DİSK olarak kuruluşlarından bu yana laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti için mücadele ettiklerini ve bunu sürdüreceklerini ifade etti.